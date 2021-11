Las notificaciones como plaga

Es, sin duda, uno de los problemas de usabilidad más claramente definidos en los últimos tiempos: la gestión de las notificaciones de todas nuestras apps en todos nuestros dispositivos, compitiendo duramente por nuestra atención.

En muchos sentidos, estamos ante un problema construido por nosotros mismos: instalamos apps como si no hubiera un mañana y claramente por encima de nuestras posibilidades de gestionarlas, y terminamos completamente distraídos cada muy poco tiempo por el sonido, la vibración o el globo rojo de turno que nos avisa de que hay interacciones o contenidos que reclaman nuestra atención. El resultado es un estado de distracción permanente, una dificultad para centrarse en una tarea específica y, en general, un nivel de insatisfacción y de cansancio más elevado.

La evolución es, por otro lado, muy interesante: cuando instalamos una app, lo habitual es que lo hagamos con la configuración por defecto que esta nos solicita. Tratándose de una sugerencia de la propia app que estamos instalando, sería razonable pensar que la configuración que nos propone es aquella que la convierte en el centro de nuestra atención, como si fuera la única app que importa, pero nadie se para a pensar eso, porque en realidad, en el mundo de las apps, tendemos a pensar que solo existen dos niveles: el de que nos notifique inmediatamente cada vez que hay algo nuevo, o el de que no lo haga y se entierre en las profundidades de nuestra indiferencia.

Por supuesto, eso no es así, ni debería serlo. En realidad, lo que deberíamos hacer es una gestión mucho más proactiva de nuestras notificaciones, en función de una serie de parámetros como el dispositivo en el que se encuentran instaladas (no es lo mismo hablar del ordenador, en el que centramos nuestra atención cuando lo tenemos delante, que del smartphone, que llevamos encima en todo momento y que es una auténtica «arma de distracción masiva»), del nivel de criticidad o del tipo de notificación. El smartwatch, si lo usas, es otro peligro que requiere una gestión cuidadosa.

Las posibilidades son muchas, y reclaman una cierta reflexión. La primera y evidente es qué contenidos consideramos tan interesantes como para que les otorguemos el derecho a interrumpirnos en aquello que estemos haciendo: una notificación interrumpe casi siempre, incluso aunque estemos haciendo algo que no queremos interrumpir y estemos dispuestos a no mirarla. El simple tono o vibración nos distrae, y puede incluso llegar a ser muy molesto ya no solo para nosotros, sino para las personas con las que estamos. Hay personas cuyo smartphone, en función de su vibración constante, parece más algún tipo de juguete sexual.

La reflexión debe abarcar cuestiones de protocolo: ¿debe realmente una mensajería instantánea ser instantánea? Olvidémonos del nombre, obviamente puesto por quienes están especialmente interesados en que así sea: ¿va a pasar algo si en lugar de contestar ese WhatsApp, ese Telegram, ese Signal o ese Slack de manera inmediata, lo contestas cuando decidas tú hacerlo? Lógicamente, eso no solo afecta al usuario, sino también a las expectativas de quien le envía el mensaje, pero de nuevo, debe ser algo que este bajo nuestro control, en lugar de estar nosotros bajo el suyo. En mi caso, solo tengo notificaciones de vibración (sonoras directamente no tengo) en el programa de mensajería instantánea que uso con mi familia, mientras que todos los demás deben esperar a que me dé cuenta de que el globo rojo correspondiente refleja un número determinado. Además, es infinitamente más eficiente revisar una conversación a posteriori que estar esperando a que se produzca.

¿Debe la app en cuestión tener sonido o vibración? En mi caso, la respuesta es casi siempre no, y de hecho, suelo tener mi smartphone prácticamente siempre en modo sin sonido, salvo que realmente esté esperando algo – o por error. Mi trabajo, al menos en su parte creativa y en la del delivery, hace que no quiera ser interrumpido cuando estoy escribiendo o conceptualizando algo, y que no sirva absolutamente para nada que lo sea si estoy dando una clase, reunido o en una conferencia, y eso condiciona todas mis decisiones sobre mis notificaciones. Los focus mode del nuevo iOS podrían aportar, en este sentido, algunas cuestiones interesantes, aunque aún no me he puesto a configurarlos.

De hecho, hay apps, como es el caso de Instagram o de todas las redes sociales (Facebook simplemente hace mucho que la desinstalé), a las que simplemente elimino todas las notificaciones: soy yo, no ellas, el que decido cuando tengo un rato para mirarlas. Otras tienen globos, pero intencionadamente, no viven en mi primera pantalla, de manera que no las veo ni me distraen salvo que yo quiera que lo hagan. ¿LinkedIn? Tener las notificaciones activadas sería, en mi caso, de locos: cuando tienes mi número de contactos, se convierte en una máquina de notificar constante. ¿Twitter? Lo mismo. Fuera notificaciones, y ya seré yo el que encuentre el momento de detenerme a ver si alguien me ha dicho algo. ¿Noticias? Es complicado encontrar un medio que envíe notificaciones correctamente, de aquello de lo que de verdad debes enterarte rápido, y sin abusar.

Es algo, en mi opinión, enormemente personal y dependiente de nuestros hábitos, prioridades y jerarquías, pero que en cualquier caso, nunca estará peor gestionado que si no lo gestionamos en absoluto, porque todas esas apps aspiran, invariablemente, a ser el centro de nuestra atención.

¿Y tú? ¿Gestionas tus notificaciones o te gestionan ellas a ti? ¿Cómo lo haces?