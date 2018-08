Cómo Refind llegó a ser en dos meses una de las páginas que más utilizo

Escribí sobre Refind por primera vez el pasado 2 de junio: llevaba probándola tan solo unas semanas, pero me pareció que podía solucionar el hueco que había entre la lectura de noticias y el mantenimiento de una base de datos de lo que encuentro interesante, muy importante para mi actividad profesional, y la búsqueda. Comencé a utilizarla un poco “en modo prueba”, para ver si me hacía a ella y si funcionaba como yo esperaba… y hoy, algo más de dos meses después, me he fijado que en la pestaña de páginas más utilizadas que aparece cada vez que abres una nueva pestaña en Chrome, Refind ocupa ya el primer lugar, por encima de servicios que utilizo tanto como LinkedIn o Medium.

La métrica, obviamente, no pretende ser científica: hay servicios que utilizo constantemente y que simplemente mantengo abiertos en todo momento en pestañas fijadas, hay otros que utilizo más pero que habitualmente los abro en el smartphone… pero de una forma u otra, Refind se ha convertido en una de las páginas por las que paso más veces a lo largo del día. En mi lectura diaria de noticias sigo utilizando Feedly, pero Refind se ha convertido en uno de los dos servicios que utilizo para almacenar lo que he encontrado interesante – el otro sigue siendo Flipboard, donde mi revista, Technology readings, cuenta con más de veinte mil lectores – y al que recurro en cada vez más ocasiones cuando termino de consumir mis suscripciones.

¿Las razones para el éxito que Refind ha tenido conmigo? En primer lugar, la simplicidad del planteamiento. Un simple botoncito en el navegador, que al pulsarlo me permite almacenar la página que tengo abierta en ese momento, y enviarla o bien a mi Reading list, privada, donde se va almacenando y pasando de Soon a Someday y, de ahí, a Archive; o bien en Profile, en público, donde en mi caso tiendo a almacenar lo que escribo, y donde ya me siguen un puñadito de unos quinientos suscriptores, que utilizan Refind a modo de lector de feeds (obviamente, nada comparado con los cincuenta mil suscriptores que tiene esta página en Feedly o los treinta y dos mil que tengo en Medium, pero teniendo en cuenta la selectiva popularidad de ese tipo de herramientas de seguimiento de páginas y lo reciente de la popularización del servicio, no me parece mala cosa). Además, y sin duda fundamental, la función de búsqueda: cada vez que me planteo escribir sobre algo o prepararme un tema para una clase, un artículo o una conferencia, busco en Refind para ver qué es lo último que he leído sobre ese tema, o incluso extiendo la búsqueda a All links para ver cosas que otros usuarios de la aplicación han considerado interesantes. Una función que comparto con Feedly, que también tiene una fantástica función de búsqueda como parte de su oferta premium, por la que pago desde que entendí que se iba a convertir en otra de mis herramientas habituales.

En tercer lugar, pero no menos importante, la función de descubrimiento de contenido: los algoritmos de Refind aprenden del tipo de noticias que voy almacenando en mi Reading list y en mi Profile, me sugieren una serie de enlaces similares o sobre las mismas temáticas, que además puedo refinar diciéndole de qué tipo de temas quiero más o cuáles no me interesan. En pocos clics, tengo un sistema de sugerencias de contenido que en no pocas ocasiones ya me ha servido de inspiración para algunos temas. Las sugerencias están, además, bien dimensionadas, en torno a veinte enlaces al día, como para no resultar agobiantes pero, a su vez, proporcionar un contenido suficientemente interesante.

Así, sin muchas estridencias, ha llegado Refind en tan solo dos meses de uso habitual, a convertirse en uno de los servicios que más utilizo en mi día a día. No he llegado a utilizar la función que permite incorporar sus recomendaciones a la pestaña inicial de Chrome, simplemente porque no quiero ser distraído por una posible noticia interesante que cada vez que abro una pestaña, prefiero mantener ahí los atajos a mis páginas más utilizadas, pero es casi lo único que no utilizo. Me gustaría tener la opción de poder convertir mi Reading list en pública, pero sobre todo porque tiendo a no utilizarla como tal: casi siempre, lo que almaceno en Reading list no son cosas que tengo pendientes para leer, sino que ya he leído, y que podría utilizar para compartir noticias interesantes como hago en Flipboard.

En cualquier caso, una gran herramienta y, de nuevo, una decidida recomendación – ahora mejor informada tras dos meses de uso – por mi parte.