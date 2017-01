La industria tecnológica frente a la sinrazón

El decreto presidencial firmado por Donald Trump el pasado 25 de enero titulado “Protecting the nation from foreign terrorist entry into the United States“ ha provocado la detención de personas de toda condición en aeropuertos de todo el país, y ha dado lugar a fuertes reacciones de oposición, entre las que destaca especialmente la de la industria tecnológica.

En este momento, la medida se encuentra paralizada por la acción de un tribuna federal, pero esto únicamente impide las deportaciones, no la posibilidad de que los afectados puedan permanecer detenidos. La situación es completamente caótica: un auténtico asalto a las libertades civiles aprovechando el estatus de limbo legal de las instalaciones de aduanas y protección de fronteras, cientos de personas con sus papeles perfectamente en regla, con permisos de residencia válidos o incluso con visados o permisos de trabajo permanentes (green card) han sido detenidos, aislados de sus familias o compañeros de viaje durante 16 horas, sin acceso a abogados y sin poder utilizar sus dispositivos electrónicos, que fueron además inspeccionados en busca de evidencias de actividades o actitudes sospechosas en redes sociales.

El decreto firmado por Donald Trump impide la entrada a personas con pasaportes iraníes, iraquíes, libios, sirios, somalíes, sudaneses o yemeníes durante 90 días, suspende la entrada de refugiados por 120 días y de refugiados sirios indefinidamente, y elimina la protección de la Privacy Act para extranjeros. Por intervención de los asesores presidenciales Stephen Miller y Steve Bannon, la decisión también afecta a personas en posesión de green cards.

Mientras, en el exterior de las terminales internacionales de los aeropuertos, manifestaciones de protesta contra la medida, incluyendo una huelga de taxistas que provocó malentendidos cuando Uber anunció la eliminación de su surge pricing en el aeropuerto y se interpretó como una manera de aprovecharse del conflicto. En realidad, Uber es una de las compañías que ha anunciado medidas especiales para proteger a los afectados: los conductores afectados que no puedan entrar en el país continuarán percibiendo ingresos de la compañía durante tres meses para que puedan seguir sosteniendo a sus familias. Airbnb ha ofrecido alojamiento gratis en las propiedades que administra para afectados por el decreto, y hay peticiones a Jack Dorsey para que, dado que Trump impide que varios de sus empleados entren en el país, la compañía responda eliminando de Twitter la cuenta personal de Donald Trump.

Google afirma tener más de cien empleados afectados a los que ha pedido que vuelvan inmediatamente al país, y su cofundador, Sergey Brin, ha participado personalmente en las manifestaciones. La Game Developers Conference, que estaba teniendo lugar durante estos días, ha convocado a los asistentes a las manifestaciones en los aeropuertos. El fundador y CEO de Netflix, Reed Hastings, ha afirmado que “las acciones de Trump perjudican a los empleados de Netflix en todo el mundo, y son tan contrarias a todo lo americano que nos duele a todos. Peor aún, esas acciones harán a América menos segura (generan odio y pérdida de aliados) en lugar de más segura”. Elon Musk denuncia que “esta orden no es la mejor manera de afrontar los desafíos del país”, y que “muchas personas afectadas por esta política son fuertes partidarios de los Estados Unidos que han hecho el bien, no el mal, y no merecen ser rechazados”. Amazon, en la que ha sido calificada como de “respuesta débil“, ha emitido un comunicado con recomendaciones a sus empleados, en el que afirma que “desde sus orígenes, Amazon ha estado comprometida con la igualdad de derechos, tolerancia y diversidad, y siempre lo estaremos”. El CEO de Microsoft, Satya Nadella, y otros directivos de la compañía también han emitido comunicados condenando la medida, como han hecho también Sundar Pichai, de Google; o Facebook a través de su fundador, Mark Zuckerberg.

A nivel internacional, Justin Trudeau, presidente de Canadá, ha publicado una bienvenida a los refugiados que deseen acudir a Canadá, un país en el que “la diversidad es nuestra fuerza”, y se ha fotografiado en un aeropuerto dando personalmente la bienvenida a una familia siria, mientras la británica Theresa May, de visita en los Estados Unidos, ha recibido fuertes críticas en su país por su débil respuesta a las políticas de Trump.

Nada es suficiente ante tanta sinrazón. Cuando, en enero de 2012, el gobierno norteamericano amenazó con promulgar leyes como SOPA o PIPA, fuertemente restrictivas de la actividad en la red, la respuesta fue el boicot más importante en la historia de internet. Lo que está ocurriendo ahora en los Estados Unidos es mucho, muchísimo más grave que aquello: hablamos de las vidas de personas que no han hecho absolutamente nada malo, que no son terroristas ni nada que se le parezca, y que están siendo objeto de una persecución por razones que van más allá de lo religioso – muchos de ellos no son siquiera musulmanes o no practican su religión – y tienen que ver más con el hecho de tener un pasaporte de un país determinado. Los países condenados por Trump no son siquiera aquellos de los que han partido los terroristas anteriormente, sino que excluyen específicamente los países en los que el presidente tiene intereses económicos. En tan solo una semana, Trump ha dejado claro el tipo de gestor que es: un patético showman grandilocuente que lejos de arreglar los problemas, los empeora mucho más.

La industria tecnológica está respondiendo a las medidas de Trump como es lógico cuando muchos de los fundadores de las compañías más importantes son inmigrantes o descienden de ellos, pero no es suficiente. Hay que ser más contundente, hay que ir más allá de los comunicados y de las palabras. Es preciso que se tomen medidas verdaderamente comprometidas, que dejen claro que la oposición a la barbarie debe ir más allá de la simple indignación o de los tweets. Las redes sociales están bien para exteriorizar reacciones, pero es fundamental ir más allá.

Las acciones de Trump son tan graves, que merecerían una reprobación expresa de Naciones Unidas que incluyese sanciones diplomáticas internacionales. Las acciones de Trump vulneran abiertamente los derechos y la dignidad humana inútilmente, a cambio de nadie sabe exactamente qué, simplemente para mayor gloria de un personaje patético y peligroso. El documento que aparece sobre estas líneas no es un decreto para proteger nada ni a nadie, es simplemente una vergüenza y algo completamente inaceptable en un país civilizado. En Europa ya vimos una vez una deriva similar a esa, y nos costó muy, muy caro. Es importantísimo parar esto.