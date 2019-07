El uso de VPN y el salto al consumo masivo

Ayer llegué a un hotel en Holanda, donde estoy participando en la Machine Learning Summer School organizada por BigML, y al cabo de un rato, en el televisión de la habitación, me encontré con un anuncio de una VPN, concretamente NordVPN.

El hecho en sí me llamó la atención: llevo años escribiendo sobre el tema e intentando convencer a mis alumnos a distintos niveles sobre la conveniencia de utilizar una VPN – y yo, de hecho, estaba utilizando una en el momento en que vi el anuncio, como siempre que me conecto desde una WiFi de un hotel – pero nunca había visto un anuncio en televisión. Buscando algo más de información, me encontré con que ese proveedor concreto, NordVPN, lleva bastante tiempo siguiendo una estrategia de publicidad en televisión, aquí podéis ver algunos de sus spots, y que algunos de ellos son bastante famosos en el mercado norteamericano, algo que desconocía completamente pero que me parece muy interesante de cara a la popularización de las redes privadas virtuales.

Mi fuente habitual para tomar decisiones sobre qué VPN comprar – soy de los convencidos de que gestionar una VPN requiere inversión para ofrecer un nivel razonable de privacidad y una infraestructura de nodos en diversos países del mundo, y que por tanto, las opciones gratuitas no son recomendables – suele ser la comparativa que desde hace muchos años lleva a cabo TorrentFreak. Personalmente llevo algunos años utilizando ExpressVPN, pero en realidad, hay múltiples opciones razonablemente buenas, con precios relativamente similares, y aunque su uso implica invariablemente perder un poco de velocidad de conexión, las ventajas que ofrece en términos de seguridad son muy importantes, sobre todo si te conectas a menudo desde sitios no seguros como las redes WiFi de los hoteles. El de las VPN es un sector complicado, su uso está (teóricamente) prohibido en algunos países como China o Rusia, muchos proveedores tratan de mantener su anonimato o de radicarse en países pequeños con el fin evitar peticiones de información de gobiernos sobre sus usuarios, y de ahí que ver un anuncio en un medio masivo como la televisión me llamase bastante la atención.

Algunos especulan con que uno de los hitos importantes para la popularización de las VPN vendrá del hecho de que Apple, que cada día parece más enfocada a comercializar privacidad como servicio, se decida a ofrecer su propio servicio de VPN a sus usuarios. Sin duda, una VPN ofrecida por una compañía como Apple, con garantía de anonimización y con una política de no almacenamiento de logs – lo primero que pido a un proveedor de VPN – sería un gran avance para una internet más segura, y según algunos analistas, es posible que lleguemos a verlo.

Utilizar una VPN es uno de los hábitos más seguros y recomendables para proteger tu información, sobre todo cuando te conectas en entornos sobre cuyo nivel de seguridad no tienes control alguno, y no me canso de recomendarlo. Que uno de los competidores en este mercado recurra a un canal masivo como la televisión para anunciar su producto me parece algo muy interesante. ¿Estamos ya empezando a acercarnos a la posibilidad de un uso masivo?

This post is also available in English on my Medium page, «Could the world be about to wake up to the benefits of using VPNs?»