La gestión del cuidado de la salud y el futuro cercano

Diana Manos me envió algunas preguntas sobre el futuro cercano del cuidado de la salud y la medicina desde la óptica de la gestión, y las ha publicado en un artículo en HealthData Management titulado “How to assess the winners and losers with disruptive technology“ (pdf).

Hablé fundamentalmente sobre las posibilidades de un enfoque proactivo de la medicina y del cuidado de la salud gracias a la tecnología, y de cómo la motivación fundamental no debería ser el coste, sino la posibilidad no solo de pasar de una gestión reactiva a una proactiva, sino de incluso contribuir al avance de la investigación. En el momento actual, un wearable como un smartwatch puede perfectamente detectar arritmias, hacerlo mejor incluso que un médico y, además, no despegarse en ningún momento del paciente. Pero eso no es más que el principio: en realidad, lo interesante es lo que seremos capaces de hacer cuando contemos con una enorme recolección de datos de muchísimos pacientes, y los algoritmos sean capaces de detectar situaciones que hoy consideramos indetectables o que pensamos que ocurren sin ningún tipo de síntoma.

Los costes, en el ámbito del cuidado de la salud, deben ser evaluados con una perspectiva amplia y, sobre todo, con una visión completa. Proporcionar a cada paciente un dispositivo determinado puede parecer un coste elevado, pero si gracias a eso conseguimos diagnosticar determinadas condiciones antes de que se conviertan en críticas, podemos en realidad estar ahorrando muchos recursos al sistema de salud. Estoy convencido de que la adopción tecnológica a nivel de paciente comenzará por los sistemas de gestión privada, pero será adoptada por los sistemas de gestión pública en cuanto sean capaces de ver el impacto que pueden llegar a tener sobre la salud pública y los costes en el largo plazo.

Además, es fundamental pensar cómo vamos a administrar una situación así, evitando la discriminación y el desarrollo de sistemas solo accesibles a privilegiados, y salvaguardando adecuadamente la privacidad con un nivel de garantía adecuado.

Sin duda, un tema que me tiene cada día más fascinado a medida que soy capaz de evaluar, incluso con mi experiencia personal, todas sus posibilidades.

This post is also available in English in my Medium page, “Healthcare management is about to undergo a radical change“