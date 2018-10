Las contradicciones del telemarketing

Javier Guillenea, de El Diario Vasco, me envió algunas preguntas por correo electrónico para documentar un artículo sobre los abusos del telemarketing, al hilo de la ratificación por parte de la Audiencia Nacional de las sanciones impuestas por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a dos empresas de subcontratas de marketing telefónico que llevaban a cabo campañas para la operadora Jazztel.

El artículo resultante, publicado ayer, se titula “Sobrepasar la línea” (pdf), y trata de incidir en un tema que llevo comentando muchos años: las contradicciones inherentes a la actividad de unos call-centers que, salvo en su vertiente inbound, debería estar completamente prohibida. Una interpretación torticera del marketing como “licencia para molestar” que se las arregla para arruinar una tras otra la propuesta de valor de todos los canales de comunicación que vamos intentando utilizar como vía para la comunicación humana, y que, por mucho que en ocasiones, llevado por una creciente presión social, hable de una supuesta autorregulación, termina, en cuanto la presión de los resultados aprieta, actuando al margen de todo principio ético. Un ejemplo más de cómo una actividad odiada por todos los usuarios prácticamente sin excepción persiste debido a los intereses económicos de unos pocos, y se resiste al que tendría que ser su único destino: la prohibición radical y completa.

Expliquémoslo en términos claros y en mayúsculas: TODA LLAMADA COMERCIAL NO SOLICITADA ES UNA MOLESTIA PARA EL QUE LA RECIBE. Es no solo una interrupción, sino un intento de reducir el tiempo de procesamiento mental del potencial cliente sobre una oferta determinada, con la intención evidente de intentar venderle algo a cualquier precio. NO HAY NINGÚN CLIENTE QUE APRECIE LAS BONDADES DEL TELEMARKETING, NI QUE LO DEFIENDA, NI AL QUE ALGUNA MANERA LE PAREZCA ACEPTABLE. A ello se une que las bases de datos habitualmente utilizadas para ponerlo en práctica no han sido obtenidas en prácticamente ningún caso solicitando el consentimiento expreso, porque es completamente evidente que ningún cliente en su sano juicio otorgaría el consentimiento para que le molestasen de esa manera. Por tanto, ¿QUÉ DIABLOS HACES UTILIZANDO MI NÚMERO DE TELÉFONO PARA MOLESTARME, CUANDO YO NO HE DADO MI CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA ELLO? Esa actividad comercial debería ser sencillamente ILEGAL, estar PROHIBIDA. Y sin embargo, aquí estamos, recibiendo llamadas comerciales día sí y día también.

A continuación, las respuestas completas a las preguntas que intercambié con Javier: