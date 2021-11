Recuerdos asistidos

Me ha gustado bastante un artículo en The Guardian, «Memory lanes: Google’s map of our lives«, porque es algo que evoco como completamente personal en gran cantidad de ocasiones: la cantidad de recuerdos de mi vida que están almacenados en recursos digitales y a los que recurro de manera relativamente habitual.

En realidad, el artículo se refiere más a Google Maps o a Google Street View como cápsulas del tiempo, como captura de momentos o de paisajes en un momento determinado que siguen estando disponibles mucho tiempo después, pero creo que la cuestión va mucho más allá si consideramos otros productos relacionados, como la Location History (deshabilitada como opción por defecto), o incluso muchos otros en los que almacenamos habitualmente nuestra actividad.

En mi caso, por la razón que sea, la inmensa mayoría de esos recuerdos están almacenados en productos de la misma compañía, Google, fundamentalmente porque es razonablemente respetuosa con ellos: no los utiliza para segmentar la publicidad que veo si no la autorizo a ello. Desde hace mucho tiempo, una de mis preferencias en Google es la de no personalizar mis anuncios. Entre eso y el hecho de que utilizo un bloqueador de publicidad sumamente eficiente, la publicidad administrada por la compañía me resulta completamente inofensiva, y todo indica, además, que mis datos están en razonables buenas manos en términos de seguridad y que, técnicamente, podría exportar mis datos y llevármelos a cualquier otro sitio si quisiera con una complejidad no excesiva.

Soy una persona bastante metódica (obsesiva-compulsiva, dicen algunos, como podéis comprobar diariamente los que seguís esta página desde hace un buen montón de años), y por tanto, mi caso puede ser un tanto extremo. Es habitual que otras personas cambien más de herramientas, fragmenten sus colecciones de recuerdos sin darse cuenta, o sufran accidentes de algún tipo que eliminan de repente una parte de los mismos. Pero en mi caso, dado que soy bastante consistente, el control que tengo sobre los datos que genero me permite apreciar este tema de manera bastante interesante.

¿De qué datos hablamos? Llevo utilizando Gmail desde el 1 de abril de 2004, y prácticamente nunca he borrado un correo salvo los que son obviamente spam. Una búsqueda en mi Gmail ofrece la posibilidad de remontarse a los archivos de mi vida en verso, a los intereses que tenía hace muchísimo tiempo, y a hacerlo, además, con notable precisión en cuanto al sistema de búsqueda. No importa que algo haya transcurrido hace más de quince años, Gmail va y lo rescata en un instante.

Pero el correo, aunque es ocasionalmente útil para rescatar algún tema, no es lo que más me llama la atención. ¿Qué tal Google Calendar? Llevo utilizando la agenda de Google desde el año 2006, y dado que tiendo a ser bastante sistemático, todo está ahí: desde las reuniones y clases, hasta las citas con el médico o los viajes. Si quiero recordar qué pasó en un día concreto, simplemente retrocedo hasta el día en cuestión, y ahí están, convenientemente guardadas, las actividades del día, las notas de muchas reuniones (a veces las tomo ahí, a veces en Evernote), el hotel en el que dormí o el sitio del mundo en el que estaba.

¿Y Google Maps? De todas las evocaciones, la de Google Maps es para mí una de las más brutales. Poder is a la Location History, que activé en noviembre de 2009 y no he desactivado, y poder ver sobre un mapa el recorrido que hice ese día con notable precisión es de esas cosas que me parecen, como dicen en mi tierra, «cousa de meigas». ¿Cómo se llamaba aquel restaurante en el que estuvimos en Berlín? Una búsqueda combinada entre Calendar y Maps, y lo encuentras en un momentito.

Si consideramos además que suelo hacer muchas fotografías y que he sido bastante consistente almacenando mis fotos en Google Photos, es bastante habitual que pueda reconstruir una historia completa de casi cualquier día de mi vida, con datos sobre lo que hice, dónde estuve, y hasta, en muchas ocasiones, documentación gráfica. A partir de ahí podemos añadir lo que queramos: lo que escribí en mi página, las noticias que leí y almacené, o hasta las búsquedas que hice. No es exactamente el life streaming del que he hablado en algunas ocasiones, pero se le aproxima bastante: con quién me he comunicado por correo electrónico, qué citas o actividades he tenido, por dónde me he movido y qué fotos he hecho. Una imagen bastante completa, que como digo, no utilizo de manera muy habitual, pero sí de vez en cuando, como auténticos recuerdos asistidos, como una prótesis para la memoria. Dado que el cerebro tiende a hacer menos énfasis en recordar aquello de lo que sabe que existe un backup de algún tipo, supongo que eso hace que sea aún más olvidadizo si cabe, pero la verdad es que me da igual: cuando necesito volver a algo, sé que en la mayoría de los casos, el esfuerzo que tengo que hacer para obtenerlo es relativamente bajo.

¿Cómo me afectará eso en un futuro? ¿Qué ocurrirá cuando note que empiezo a perder memoria, a tener los memory leaks que veo en familiares cercanos mayores, o qué podremos hacer con esa ingente cantidad de datos en un futuro? ¿Seré un viejo obsesionado con sus recuerdos? ¿Los podré recomponer de alguna manera en un metaverso en el que todos esos datos resulten fáciles de evocar de manera intuitiva? ¿Qué tipo de cosas se podrían llegar a construir con ese tipo de recursos?