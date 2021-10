Reinterpretando a la máquina

Mi columna de esta semana en Invertia se titula «La reinvención de la máquina» (pdf), y es un intento de explicar en términos sencillos el funcionamiento de los algoritmos de machine learning, de una manera que no resulte intimidatoria, ahora que cada vez más dispositivos de electrónica de consumo incorporan procesadores o áreas concretas en su procesador específicamente destinadas a estos fines. El nuevo smartphone de Google, el Pixel 6, tiene un microprocesador separado del principal y dedicado en exclusiva al procesamiento de machine learning.

A medida que esta tendencia se materializa, estamos llevando a cabo una transformación muy interesante sin darnos cuenta: las máquinas que antes únicamente llevaban a cabo determinadas funciones derivadas de la programación que incorporaban o que les suministrábamos, van pasando lentamente a convertirse en máquinas capaces de aprender y adaptarse a determinadas situaciones, en función de los datos que son capaces de captar del contexto que les rodea.

Una reinvención de la computación clásica que abarca desde el funcionamiento de nuestras cámaras, que ahora son capaces de entender si queremos centrarnos en un área concreta de la imagen, desenfocar el fondo, o muchas cosas más; o si lo que se mueve delante del objetivo es un ladrón – y en ese caso activar la alarma de casa – o simplemente una mascota. Cada vez más, los ordenadores, o prácticamente cualquier objeto cotidiano si atendemos a la tendencia de incorporar electrónica a casi cualquier cosa, se convierten ya no en simples procesadores de datos, sino en elementos capaces de tomar decisiones.

Cada vez más, entender esta nueva dimensión de la computación marcará qué compañías son capaces de seguir siendo competitivas frente a un nuevo tipo de productos que representan, en apariencia, propuestas de valor similares, pero que en la práctica generan toda una nueva gama de prestaciones. Ofrecer al usuario determinadas opciones, priorizar ciertas apps o presentarlas en el momento adecuado está dejando de ser un conjunto de intentos torpes de generar satisfacción, para convertirse en algo que de verdad mejora la percepción que tenemos del producto. Y cada dispositivo, además, no tiene que procesar solo: puede alimentarse de los datos que el mismo usuario genera en otros dispositivos suyos, o incluso de la experiencia de otros usuarios.

Sin duda, una nueva dimensión. Veremos quién es capaz de extraerle más valor sin que sus usuarios se sientan espiados, intimidados o preocupados por su privacidad. Y veremos, también, de qué maneras lo presentan al mercado. Lo que sí parece claro es que la era de incorporar machine learning de manera casi rutinaria a todos los dispositivos ya está prácticamente aquí.

This post is also available in English in my Medium page, «Reinterpreting the machine«