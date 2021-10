LinkedIn cierra sus operaciones en China varios meses después de haber detenido la incorporación de nuevos usuarios, y citando dificultades en el entorno sociopolítico como causa fundamental. La compañía, propiedad de Microsoft, se convierte en la última plataforma de social media norteamericana en abandonar el gigante asiático, lo que redunda en más aislamiento para los ciudadanos chinos.

China es, en efecto, un mercado enorme y potencialmente muy interesante, pero en el que la operativa resulta sumamente compleja. Lo saben bien compañías como Twitter o Facebook, bloqueadas desde 2009 e imitadas hasta la saciedad por competidores locales, o Google, que se vio prácticamente obligada a salir del país en 2010 debido al creciente espionaje gubernamental sobre sus usuarios y a la presión por censurar los resultados de su buscador. Más recientemente, otras compañías, como Signal o incluso la naciente Clubhouse, han sido objeto de bloqueo por parte de las autoridades chinas.

Pero si el mercado ya resultaba de por sí complejo debido al exceso de control gubernamental y a la arbitrariedad de muchos de los requisitos exigidos, el nuevo clima de control de las big tech recientemente implantado por Beijing, que afecta a todas las empresas tecnológicas tanto de propiedad china como extranjeras, ha convertido el panorama en una sucesión de multas, amenazas y restricciones todavía más difícil de navegar, lo que lleva a Microsoft a tomar la decisión de salir de ese mercado.

LinkedIn entró en el mercado chino en el año 2014, dos años antes de la adquisición de Microsoft, había logrado en torno a los cincuenta y cuatro millones de usuarios, y estaba siendo utilizada fundamentalmente por compañías locales para tratar de encontrar contactos para exportar sus productos a mercados exteriores, así como por estudiantes en busca de oportunidades para hacer continuar sus estudios, hacer prácticas o trabajar en países extranjeros. Dentro del mercado chino, por supuesto, existen otros competidores con algunas prestaciones de red social profesional similares a las de LinkedIn y que cuentan con cierto nivel de popularidad, pero que se limitan al mercado doméstico y son completamente desconocidas fuera de China.

Según directivos de LinkedIn, tras siete años de presencia en el mercado chino, seguían echando en falta el uso de funcionalidades como las de compartición de contenidos y las de uso de la aplicación para mantenerse informado, lo que suponía unas dinámicas de uso mucho menos maduras que en otros países. Plantearse si esa falta de actividad en prestaciones más de tipo red social se debía a una falta de encaje cultural por parte de LinkedIn o al entorno de fuerte monitorización llevada a cabo por el gobierno chino es algo difícil de averiguar, pero el hecho es que el nivel de uso del usuario medio en China era mucho más limitado que el que la compañía obtenía en otros países. Ahora, LinkedIn pasará a limitar su oferta en China a un simple panel de oferta y demanda de empleo sin prestaciones sociales, InJobs, en competencia con otras compañías similares, y enfocado fundamentalmente al mercado interno.

El pasado mayo, LinkedIn fue llamada a capítulo por el regulador chino junto con otras muchas aplicaciones por supuestas infracciones en la recolección de datos personales de sus usuarios, y estaba además sujeta a un elevado número de peticiones de retirada de contenidos por parte del gobierno y a una fuerte censura, en particular de determinados usuarios como periodistas extranjeros o activistas, que comprometía la imagen internacional de la compañía. Considerando que sobre la cifra de negocio de LinkedIn, que aporta unos $10,300 millones a la facturación de Microsoft, se calcula que tan solo en torno a un 2% provenía de sus operaciones en el mercado chino, la decisión no resulta tan dolorosa para la compañía en términos económicos, más allá de considerar que lo que se abandona es un mercado enorme que tenía un potencial que no se llegó a poder aprovechar, y en el que el crecimiento llevaba ya bastante tiempo sin producirse.

Sin embargo, aunque no suponga un perjuicio importante para Microsoft, la salida de LinkedIn de China si se convierte en un paso más en el aislamiento del mercado chino del exterior, en más dificultades para que las compañías chinas encuentren formas de salir a mercados extranjeros, o en menores contactos entre, por ejemplo, graduados de universidades chinas y compañías o universidades de fuera del país. Un mercado sujeto a sus propias y arbitrarias reglas, sin ningún interés por converger con la forma de hacer las cosas del mundo exterior, cada vez más cerrado, cada vez más inaccesible. En un mundo hiperconectado, China, en muchos sentidos, se desconecta y se encierra, por mucho que pretenda, con iniciativas de infraestructuras ambiciosas, expandirse hacia el exterior. La expansión al exterior no se hace únicamente mediante carreteras my vías de tren: exige también una apertura de mente. Y la sociedad china, llevada por las acciones de su gobierno y sometida a un fortísimo nivel de control que ya ha aceptado como parte de su normalidad cotidiana, parece cerrarse cada día más.