Innovación y mentalidad hacker

Tras muchos años hablando de psicología o mentalidad hacker como un elemento clave para la innovación, explicando en clase que un hacker no es un delincuente dedicado a robar datos o a entrar sin autorización en sistemas ajenos, retrotrayéndome al sentido del término en la interpretación del MIT e incluso poniendo vídeos sobre lock picking para trazar paralelismos con la necesidad de conocer muy bien un sistema (o un proceso, o una industria, o lo que sea) para poder hackearlo, una entrevista de March Violante en la revista Entrepreneur sobre innovación me llevó a hablar del tema con cierta comodidad, y a invitar a cualquiera, aunque no tenga nada que ver con la tecnología, a adoptar una mentalidad de ese tipo y convertirse en hacker. Después de todo, ya son unos cuantos años en los que creo que lo que me dedico a hacer es precisamente eso: hackear la enseñanza. Y donde estoy, no soy para nada el único.

En esta edición de mi curso de innovación, de hecho, he podido llevarme a clase a un crack como Mårten Mickos, CEO de HackerOne, para que les hablase precisamente de esos temas, de la cultura hacker y de cómo hacer funcionar una compañía que coordina a más de un millón de hackers en el mundo para intentar encontrar vulnerabilidades en sus clientes. Tras el entrenamiento que ha supuesto pasar una pandemia, ahora el concepto de llevarse un invitado a clase se sublima, y se convierte en sesiones interactivas con quien quieras, esté en el lugar del mundo que esté.

La entrevista se titula «Por qué hay que tener mentalidad de hacker para innovar«, y la grabamos en Zoom, así que está en vídeo:

Hablamos sobre innovación, sobre el isomorfismo como fenómeno habitual en las sociedades humanas, sobre cómo la pandemia ha generado efectos de reinvención muy interesantes que no deberíamos olvidar cuando salimos de ella, sobre la transformación digital y sobre la posibilidad de convertirte en un hacker en tu industria, desde las distintas ópticas posibles que existen para ello.