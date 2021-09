Ayer estuve en la Feria del Libro de Madrid, firmando algunos ejemplares de mi libro, «Viviendo en el futuro«, en la caseta de Deusto, mi editorial. Una Feria un poco diferente a la de otros años, en primer lugar por la época del año (no se pudo celebrar en su habitual fecha de junio debido a las restricciones por la pandemia), lo que implica que pasamos algo menos de calor de lo habitual y que se hiciese de noche sensiblemente antes, y un sistema de control de aforo que provocó largas colas que en algunos momentos llegaron a ser de hasta hora y media para acceder al recinto.

Para un autor, el momento de la firma de libros resulta siempre muy interesante. Algunas visitas de amigos y conocidos, otras del comentaristas o lectores habituales de la página, también algunas personas a las que algún lector se lo ha recomendado o que lo adquieren para regalar, y algunas que pasan por delante de la caseta, piden información sobre él y se lo llevan. Salvando la incomodidad del uso de la mascarilla en un entorno relativamente ruidoso, un par de horas francamente agradables, y más teniendo en cuenta que el libro fue editado y presentado en octubre de 2019, pocos meses antes del inicio de la pandemia – aunque la mayoría de los comentarios de lectores que he recibido es que la pandemia no le ha hecho perder nada de actualidad y que, de hecho, confirma bastante bien algunos de los escenarios descritos.

¿Mi impresión de la Feria? Tráfico de personas en el interior no demasiado diferente en apariencia al de otros años (al menos en las dos horas que pasé allí), algunos visitantes que intentaban acercarse pero que se desanimaban al ver la cola de acceso, y muchos, muchísimos niños. De hecho, mi sorpresa más curiosa fue encontrarme con que en la misma caseta en la que estaba yo firmando había varios libros infantiles escritos por youtubers conocidos, y presenciar el enorme tráfico de niños de – calculando a ojo – entre 9 y 12 años arrastrando a sus padres, y locos por llevárselos. En algunos momentos, los niños – que obviamente, al verte tras el mostrador, no diferencian si eres un autor firmando su libro o una persona encargada de la caseta – se acercaban a pedirme a mí los libros (que por supuesto no tuve ningún problema en acercarles… cobrárselos ya no, eso ya era para nota :-) y verlos hablando entre ellos de los libros y recomendándoselos unos a otros.

Para una generación que muchos tildaban de puramente audiovisual y que se suponía que tendía a leer pocos libros, toda una sorpresa ver el efecto secundario de seguir a sus youtubers favoritos, la verdad…