El coche eléctrico y la curva de difusión

Un interesante artículo de Justin Rowlatt en la BBC, «Why electric cars will take over sooner than you think«, explora la aplicación de la curva sigmoidea del ciclo de vida de la tecnología a las ventas de automóviles eléctricos, lo compara con la difusión de la conectividad a internet a finales de los años ’90 y principios de los ’00, y concluye que estamos ante el momento del despegue de la fase de crecimiento exponencial.

Un crecimiento derivado sobre todo de la mejora del precio y la autonomía provocado por la disponibilidad de mejores baterías, y cada vez más, por los anuncios de cada vez más marcas referidos al abandono de la fabricación de vehículos de combustión en plazos cada vez más próximos, y por los de algunos gobiernos que hablan de próximas prohibiciones de venta o incluso de circulación. Un análisis que quita la razón a quienes hablan del vehículo eléctrico como propuesta ineficiente, y que debe interpretarse como lo que es: una proyección de mercado basada en datos de ventas que aventura que muy pronto, adquirir un vehículo de combustión será una propuesta de valor simplemente absurda. También contrasta con otros análisis anteriores más pesimistas que, desestimando el carácter exponencial de las transiciones tecnológicas, hablaban de una adopción del 60% en ventas en el año 2050 que, por tanto, redundaría en que la mayoría de los vehículos en circulación aún serían de combustión.

Los temores que los lobbies planteaban acerca de la ansiedad provocada por la falta de autonomía, la escasa disponibilidad de puntos de recarga o los supuestos problemas derivados de cargar muchos vehículos eléctricos en unas redes no preparadas para ello se desvanecen cada vez más. Cualquiera que tenga un lugar donde aparcar y recargar un vehículo eléctrico puede hoy moverse perfectamente en una ciudad y hacer viajes largos sin ningún tipo de problema, y con unas prestaciones superiores a las de la gran mayoría de vehículos de combustión. De hecho, otro divertido artículo reciente en The Guardian, «‘It’s like a rocket ship’: videos show coalminers behind the wheel of an electric car«, da cuenta de las entusiastas reacciones de mineros de carbón en entornos rurales tradicionales del medio de Australia, auténticos petrolheads acostumbrados a al ponerse al volante de un Tesla Model 3, y acelerar.

Mientras, algunas marcas siguen engañando a muchos usuarios al convencerlos de que la mejor opción son los híbridos, una tecnología que produce entre el 40% y el 70% de las emisiones de un vehículo tradicional y que se vende, supuestamente, como la solución a los problemas de quienes ven el vehículo eléctrico como una opción «demasiado radical». Tranquilo, «tu vehículo se recarga mientras conduces», dicen, como si hubieran inventado el movimiento perpetuo; o «aprovecharás las ventajas de las cero emisiones», incentivos que los gobiernos nunca deberían haber concedido a vehículos que están muy lejos de ser «cero emisiones».

Pero más allá del mercado de la automoción en sí, lo que me parece interesante es pensar en las derivadas de un análisis del ciclo de la tecnología como este. ¿Qué va a pasar cuando, dentro de no mucho tiempo, lo normal sea tener un vehículo eléctrico, mientras que tener uno de combustión interna sea algo cada vez peor visto? ¿Hemos pensado en las implicaciones para las flotas de vehículos de titularidad pública o corporativa? ¿En las redes de distribución de combustible? ¿En la muerte de las redes de concesionarios?

Estamos ante una de las mayores transiciones tecnológicas de todos los tiempos, y está ya en su fase exponencial. Independientemente de cuales sean tus decisiones personales al respecto, intenta pensar más allá. Se viene un cambio importantísimo, sobre todo, uno al que vamos a tener mucho que agradecer en el medio y largo plazo.