23andMe: la genética cotiza en bolsa

La primera compañía que empezó a comercializar kits para hacer análisis de marcadores genéticos personales hace ya quince años, 23andMe, sale a bolsa a través de un SPAC de Richard Branson bajo el ticker ME, y ve su cotización elevarse en el primer día un 21% con respecto al precio de salida, reflejando el interés del mercado por las posibilidades que el análisis genético puede ofrecer en ámbitos como la personalización de la medicina o el desarrollo de medicamentos.

Quince años ofreciendo tests de saliva (spit kits) al público general a un precio de alrededor de $99 dan mucho de sí: la compañía posee una enorme base de datos de usuarios analizada en busca de un listado muy completo de 960.000 polimorfismos de nucleótido simple (SNPs) o marcadores genéticos, que permiten conocer un gran número de características personales. En sus orígenes, cuando me hice mi test, la compañía, que había invertido mucho en el desarrollo, perfeccionamiento y abaratamiento de su spit kit, ofrecía una detalladísima batería de análisis que incluía numerosos parámetros relacionados con la salud, incluyendo las probabilidades de desarrollar determinados tipos de afecciones, y llevó a la FDA norteamericana a prohibirle facilitar esos datos por miedo a las posibles decisiones que los usuarios podrían llegar a tomar en función de los mismos, no siempre médicamente justificadas, como en el conocidísimo caso de Angelina Jolie. en mi caso, no es la primera decisión de tratamiento que mis médicos han tomado en función de los resultados que les he mostrado de 23andMe.

Esto situó a la FDA en un papel profundamente discutible: el de negar a los usuarios el derecho a obtener información de su propio genoma, por una supuesta justificación de que carezcan de la madurez o de la capacidad para tomar decisiones en función del mismo. En el fondo, esa era la razón para impedir que 23andMe facilitase estos datos y tuviese que limitarse a la información sobre el origen de las personas, dado que el planteamiento de dudas sobre los diagnósticos que la compañía llevaba a cabo estaba entre poco y nada justificado.

A partir de aquel momento, la compañía comenzó a funcionar como un enorme repositorio de información genética que, además, contaba con una enorme lealtad de su base de usuarios, que en su inmensa mayoría se muestran, en un 80%, no solo dispuestos a compartir su información anonimizada con compañías farmacéuticas o de investigación médica, sino además, encantados de contestar a cuantas encuestas sobre su salud les envía la compañía.

Ahora, esa compañía, convertida prácticamente en una empresa de minería de datos genéticos que cierra acuerdos de investigación y recibe cuantiosas inversiones de compañías farmacéuticas, debuta en el mercado bursátil, en lo que sin duda supondrá la llegada de una buena cantidad de recursos económicos – que, por otro lado, nunca le faltaron, y que la compañía ha anunciado que invertirá en su división de salud y terapéutica.

Desde mi punto de vista, tras muchos años investigando sobre el futuro del cuidado de la salud, veo la genética, unida a la sensorización y al uso de dispositivos y wearables para la monitorización de una gama creciente de parámetros fisiológicos, como uno de los factores más importantes. Para los sistemas de salud, sean públicos o privados, el futuro está en poder anticipar los diagnósticos para reducir tanto el sufrimiento de los pacientes como el coste de los tratamientos. Y que la genética cotice en bolsa es para mí, en este sentido, algo que entra dentro de la lógica más evidente.