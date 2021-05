Sobre WhatsApp y la concentración de información en un solo proveedor

Desde que Facebook, apremiada por el peso de los miles de millones de dólares que invirtió en la adquisición de WhatsApp, comenzó a exigirle a la app de mensajería instantánea que aportase rentabilidad, las cosas parecen estar volviendo a un poso de sentido común que, muy posiblemente, nunca debió haber sido abandonado: las apps de mensajería instantánea no están hechas para ser rentables, sino para facilitar la comunicación entre personas.

Superponer un modelo de negocio a una app de mensajería instantánea tiene un problema: que una app de mensajería instantánea es lo que muchos estudiantes de ingeniería informática hacen como práctica de clase. No es nada especialmente sofisticado ni intrínsecamente complejo. Esto implica que si quieres que alguien pague por el uso de una app de mensajería instantánea, tienes que conseguir no solo que sea diferencialmente buena, sino que, además, sea capaz de atraer a muchísimos usuarios, con el fin de facilitar el efecto red: que cuando entres, encuentres que tus amigos ya tienen cuenta ahí. Si renuncias a cobrar por ella, la alternativa resulta muy poco apetecible para los usuarios, porque la mensajería instantánea es el lugar en el que intercambian información con sus amigos y familiares, y la alternativa de que los espíes para tratar de monetizar esa información no suele gustarles – de hecho, les hace sentirse constantemente espiados.

Cuando Facebook anunció, allá por enero de 2021, que pretendía fusionar los repositorios de datos de Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger para tener toda la información de sus usuarios agrupada, las alarmas comenzaron a sonar. El subsiguiente cambio en los términos de uso de WhatsApp pretendiendo obligar a los usuarios a compartir sus datos con Facebook, de hecho, resultó un desastre que hizo que muchos abandonasen la app y que competidores como Signal o Telegram recibiesen millones de nuevos usuarios, lo que llevó a Facebook a retrasar el cambio tres meses y a anunciar que echaba marcha atrás en sus previamente anunciados planes de inactivar el funcionamiento de la mensajería en aquellos usuarios que no aceptasen los nuevos términos de servicio.

¿Cuál es el problema? Simplemente, que para Facebook, WhatsApp es desde hace tiempo su propiedad más preciada, la que tiene más usuarios y la que ven como su futuro, y la perspectiva de un abandono masivo de los usuarios de una propiedad que les costó por encima de los veinte mil millones de dólares les aterra. Pero como decíamos al principio, hacer una buena app de mensajería instantánea no es tan complejo, el problema fundamental está en lograr que tengan el suficiente efecto red. Y algunos competidores de WhatsApp ya muy consolidados, como Telegram o Signal, están ahí postulándose como buena alternativa, y han obtenido ya incrementos del 1200% desde que WhatsApp comenzó a anunciar cambios en sus políticas: las descargas de Telegram, que ya partía de una base de usuarios razonablemente amplia, se elevaron en un 98% en los primeros cuatro meses de 2021, y las de Signal, que era algo más desconocida, un fastuoso 1192%.

En ambos casos hablamos de aplicaciones que hacen su función, como no podía ser de otra manera, muy bien: cifradas, seguras, y libres de la amenaza que supone el intento de monetización de los datos de sus usuarios. No son iguales: puestos a elegir, los expertos prefieren las garantías de privacidad de Signal sobre las de Telegram, y el hecho de que la primera pertenezca a una fundación sin ánimo de lucro que únicamente pretende ofrecer una buena herramienta de mensajería en código abierto, mientras la segunda esté bajo el control de Pavel Durov, un muy buen desarrollador ruso huido de su país y que la ha financiado hasta ahora con sus propios fondos, pero que ya ha anunciado que se dispone en breve a explotarla económicamente, intentando mantener un balance de respeto al usuario que siempre ha resultado, como mínimo, complejo. En mi caso, llevo muchos años sin tener WhatsApp instalado y utilizando indistintamente Signal o Telegram, y nunca he tenido, por el momento, ningún problema relacionado con la privacidad.

¿Es Signal la respuesta? Probablemente sí, si pensamos que su creador, Moxie Marlinspike, es entre otras cosas el autor de los protocolos de cifrado que usan, entre otros, la propia WhatsApp. En cualquier caso, la elección de a qué herramienta nos vamos si abandonamos WhatsApp no depende tanto de nosotros como de la decisión de nuestros amigos y familiares de acompañarnos en ese cambio, algo que obliga a los usuarios que se preocupan por este tipo de factores a convertirse en poco menos que apóstoles del cambio ante personas, por lo general, menos conscientes de ello.

La gran verdad es que, como siempre, el sentido común prevalece, y la idea de concentrar actividades con consecuencias para nuestra privacidad bajo un mismo techo parece poco recomendable, sobre todo si ese proveedor es alguien que ha demostrado ser un completo desastre en cuanto a la gestión de esos datos y estar dispuesto a todo para monetizarlos a cualquier precio. Sea Signal o no la aplicación que utilices para tu mensajería instantánea, la idea es que salir de WhatsApp y de debajo del paraguas de Mark Zuckerberg siempre será positivo para ti en términos de privacidad, porque la concentración de información en un solo proveedor siempre es una mala idea.

Veremos cómo evoluciona ese mercado. Pero lo que está claro por el momento es que, nos pongamos como nos pongamos, hay mucha vida más allá de WhatsApp.