Analizando las dinámicas de innovación entre banca y fintech

Hoy publico un artículo en el blog de Qonto, titulado «Fintech: hackeando la banca«, en el que trato de encuadrar el fenómeno fintech desde el punto de vista de innovación en el sector financiero, y cómo las compañías de ese ámbito han ido, desde el caso de PayPal en 1998, desarrollando nuevas estrategias para adaptar la operativa de la banca tradicional a los nuevos contextos definidos por la progresiva adopción de tecnología por parte del mercado.

Básicamente, se trata de desarrollar una mentalidad hacker: si la operativa bancaria preexistente no se adapta bien a los pagos por internet y resulta un engorro cuando quieres pagar algo, por ejemplo, en la entonces muy popular PayPal, desarrollamos una nueva operativa que permita hacerlo con facilidad, y si logramos hacerlo bien, resultará adoptada rápidamente por los usuarios de la plataforma. Un hack que difícilmente podría haber salido de las rígidas estructuras y los anquilosados departamentos de innovación de la banca tradicional, centrados en lo más operativo y en el día a día, y no en las necesidades del cliente. Que los creadores de aquella compañía, reunidos en la llamada PayPal Mafia, siguiesen posteriormente, tras salir de la compañía, hackeando otras industrias como la televisión, las guías de restaurantes, los microcréditos, la comunicación empresarial, la automoción o hasta los viajes espaciales no es casualidad, sino el fruto de una mentalidad desarrollada entonces.

Estudiar el origen histórico y la evolución de las fintech puede enseñarnos mucho sobre la forma de enfocar la innovación corporativa. Mientras la banca tradicional ha intentado adquirir ese tipo de compañías y ha llenado los bolsillos de unos cuantos de sus fundadores, la mentalidad que da origen a la diferenciación de esas empresas y la capacidad de llenar huecos en el mercado sigue estando, curiosamente, ausente en esa banca tradicional. Ni está, ni se la espera. En una época en la que el dinamismo del entorno ha dado entrada a infinidad de compañías fintech y a los llamados neobancos, han sido muy poquitos los bancos tradicionales que hayan sido capaces de expandir su actividad razonablemente bien para entrar en nuevos segmentos.

Del mismo modo, otras empresas fintech han ido aprovechando otros espacios que una nada proactiva banca tradicional iba dejando a medida que el entorno tecnológico cambiaba, y con él, nuestras posibilidades de interacción. Entender que los clientes no querían acudir a una sucursal, sino relacionarse con un banco a través de su ordenador o su smartphone es algo que resultó, durante años, imposible de entender para la banca tradicional, pero que múltiples emprendedores fueron capaces de convertir en proyectos dentro del ámbito fintech. Reinterpretar las transferencias para que el dinero no tenga que moverse a ningún sitio o la operativa bancaria para que cubra de manera especialmente cómoda un nicho determinado es algo que, por mucho dinero que tenga la banca tradicional, escapa a su comprensión. Es, simplemente, una forma completamente diferente de entender la innovación. Y no está al alcance de cualquiera.