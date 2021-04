Conversando con Phil Libin en la EDTECH Week

Este jueves 22, a las 19:00CET, estaré en la EDTECH Week, la conferencia más relevante sobre tecnología aplicada a la educación, en una sesión de conversación – un fireside chat – con Phil Libin, fundador de mmhmm y AllTurtles, venture capitalist, y anteriormente CEO de Evernote, entre otras muchas cosas (agenda completa). Las sesiones son gratuitas y requieren únicamente un registro previo.

La conversación girará en torno al uso del vídeo en educación, la reinvención del vídeo como género comunicativo dotándolo de más capacidades y funcionalidades para evitar las sesiones soporíferas de presentaciones de PowerPoint acompañadas por una cabecita minúscula en una esquina de la pantalla, la posibilidad de recrear entornos más participativos a través de vídeo (en los que los alumnos también puedan compartir materiales de todo tipo), los formatos posibles para lo que puede que sean las clases del futuro, o hasta qué punto la enseñanza no presencial será capaz de sobrevivir a la pandemia no como un «sustituto pobre» para quienes no pueden ir físicamente a clase, sino como un elemento comparable o incluso, en muchos casos, superior.

Si, como dicen algunos estudios, los alumnos no solo no aprendieron durante la pandemia sino que incluso retrocedieron en sus conocimientos, ¿es eso debido a que el canal es inferior, o a que muchos se dedicaron a seguir intentando hacer lo mismo que hacían en presencial, pero con herramientas mal utilizadas para ello? ¿Qué pasaría si reinventamos la enseñanza para aprovechar lo que este tipo de herramientas pueden ofrecernos? ¿Pueden proponerse soluciones mejores sin contribuir a exacerbar las desigualdades entre los que están a uno y otro lado del digital divide? ¿Se parecerá la enseñanza en remoto del futuro a lo que la mayoría de las instituciones han hecho durante la pandemia?

La invitación para conversar con Phil me hizo bastante ilusión: al principio de la pandemia, hace algo más de un año, empecé a dar clase mediante herramientas de videoconferencia convirtiendo las diapositivas de mis presentaciones en fondos virtuales para evitar utilizar la función de compartir pantalla y poder seguir manteniendo una interacción razonable con mis alumnos, sin verme reducido a un minúsculo recuadro en una esquina de la pantalla.

Cuando conocí mmhmm, me sentí literalmente como si hubiesen leído mi mente y me proporcionasen el producto que se adaptaba realmente a mis necesidades, y así lo escribí en algunos de mis artículos sobre el tema: mi impresión fue que la herramienta no se limitaba a hacer las videoconferencias más entretenidas, sino que realmente redefinía, con una interfaz muy simple y al alcance de cualquiera, los códigos comunicativos de la videoconferencia como género. Cuando además vi que la herramienta estaba creada por Phil, uno de esos nombres míticos en Silicon Valley a quien admiro desde su época de CEO de Evernote, y supe que le habían gustado algunos de mis artículos, que quedé completamente encantado. Ahora, Phil ya no está físicamente en Silicon Valley: cuando fundó mmhmm al comienzo de la pandemia, lo hizo como compañía completamente virtual y sin sede física, fichó a sus – por el momento – setenta trabajadores (sigue fichando muy activamente) con total independencia del lugar de residencia de cada uno de ellos, y él mismo se trasladó a vivir a Bentonville (Arkansas), en busca de una mejor calidad de vida, con la idea de que el trabajo en remoto va a suponer un cambio social profundo y masivo.

A medida que ha ido incorporando funcionalidades, mmhmm ha conseguido mejorar mi estilo en videoconferencias, manteniendo además una interfaz enormemente sencilla. En las últimas, estoy empezando a prescindir de Keynote o de otros programas de creación de presentaciones: me limito a poner las ideas que quiero comunicar en una lista de puntos, y a partir de ahí, copiar y pegar imágenes, capturar fragmentos de pantalla, o incorporar GIFs animados directamente desde Giphy cuando quiero expresar algo. Una forma mucho más sencilla y dinámica de preparar una clase o conferencia, que siento que mejora además mi capacidad comunicativa.

De estas y otras cosas – las conversaciones con Phil son de naturaleza impredecible – hablaremos este jueves a las 19:00, hora de Madrid. Si os animáis a seguir la conversación, allí nos vemos!