Volkswagen y el furor del neoconverso

Volkswagen era, tras el dieselgate de 2015, la compañía que de manera más imperiosa necesitaba un cambio de imagen. La brutal puñalada que la compañía asestó a los principios de la responsabilidad social corporativa la convirtió durante algún tiempo en una empresa maldita ante la opinión pública, aunque en realidad, nunca llegó a experimentar caídas significativas en sus ventas.

Pero desde la óptica de sus directivos, la compañía decidió emprender una decidida ruta hacia la electrificación, con la idea de que retrasarse en esa transición podría llegar a significar, según sus propias palabras, «seguir el destino de Nokia«. Con la idea de evitar las multas derivadas del cambio en los estándares de emisiones previsto para este año 2021, Volkswagen dijo adiós a los híbridos en 2019, aceleró sus objetivos de fabricación de vehículos eléctricos para situarlo en un millón de unidades a finales de 2023 y millón y medio para finales de 2025, construyó la mayor fábrica de vehículos eléctricos de Europa, y llevó a cabo un ambicioso programa de inversiones y acuerdos de suministro relacionados con baterías, que culminará con la inversión de 35,000 millones de euros en seis fábricas de baterías y una red global de estaciones de carga.

La meta de Volkswagen, ante la imposibilidad de competir directamente con una Tesla mucho más avanzada tecnológicamente, es lograr convertirse en el número dos de los vehículos eléctricos. El anuncio de estos planes ha logrado que la compañía duplicase el precio de sus acciones a lo largo del pasado año, a pesar de experimentar una caída del 37% en sus beneficios derivada de la pandemia. Las ventas de vehículos eléctricos de la compañía se triplicaron el año pasado hasta alcanzar las 230,000 unidades: según algunos analistas, Volkswagen será capaz de fabricar vehículos eléctricos por menos de lo que ahora le cuesta fabricar los de gasolina o diesel en el año 2025.

¿Qué falta? Algo fundamental si quieres ser mínimamente creíble: anunciar el fin de los vehículos con motor de combustión interna. Es algo fundamental: Tesla no es la primera compañía en vehículos eléctricos únicamente porque investigue y desarrolle esa tecnología mejor que nadie, sino porque bajo ningún concepto fabricaría vehículos con motores sucios y contaminantes. Eso es, además de su calidad, lo que le permite obtener mejores puntuaciones que ninguna otra empresa de automoción en la satisfacción de sus clientes, lo que le posibilita no tener clientes, sino fans que se sienten parte de un plan, de unos objetivos ambiciosos y creíbles.

No, el verdadero valor no radica en lo bien que seas capaz de fabricar vehículos limpios, sino lo rápido que propongas dejar de fabricar vehículos que contaminan. Mientras no lo anuncies y lo sitúes en una fecha razonable, seguirás siendo la misma empresa que prefiere seguir contaminando y pagando multas, que prioriza sus beneficios ante el bien común. Volkswagen afirma que el sentimiento de los usuarios hacia la compañía comenzó a cambiar el año pasado. Pero si quiere que cambie de verdad, lo que tiene que hacer no solo es progresar en el vehículo eléctrico, sino además, abandonar el de combustión. Mucho interesado furor del neoconverso… pero si quieres ser de verdad creíble, anuncia cuándo piensas dejar de contaminar.