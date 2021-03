Solo en el supermercado

A través de la BBC llego a Lifvs, una cadena sueca de pequeños supermercados pensados para zonas rurales que habían ido quedándose progresivamente sin tiendas porque no era rentable mantenerlas.

El concepto de Lifvs son pequeñas tiendas o mini-supermercados abiertos veinticuatro horas pero sin ningún tipo de personal, en las que una persona puede entrar utilizando una app – identificándose mediante el sistema de identificación electrónica sueco BankID, que cuenta con una penetración del 94% en el país – para tomar los productos que necesite, escanearlos con su smartphone y pagar mediante el medio de pago que tenga asociado. La app permite también la distribución de cupones de descuento de los fabricantes.

La tienda está permanentemente monitorizada mediante cámaras, lo que, unido al hecho de estar en la muy civilizada Suecia, tiende a evitar que se produzcan robos de artículos y alerta a la persona encargada si se produce algún problema, como la caída de algún artículo o una intrusión no autorizada. Esa persona, generalmente responsable de varias tiendas en una zona determinada, se pasa cada cierto tiempo en función de las necesidades de cada una, repone los artículos necesarios y lleva a cabo tareas de limpieza.

En la tienda pueden permanecer un máximo de dos personas, algo muy apropiado para los tiempos pandémicos que vivimos, lo que también tiende a incrementar su atractivo considerando el estereotipo de la escasa sociabilidad sueca. Sus fundadores, que han instalado ya veinte tiendas desde el pasado marzo, observaron que un número creciente de zonas del país estaban convirtiéndose en auténticos desiertos en cuanto a suministros, lo que obligaba a sus habitantes a hacer bastantes kilómetros para poder hacer sus compras. La construcción modular en contenedores permite instalarlas en lugares generalmente baratos – las propias comunidades rurales están generalmente interesadas en su llegada – y cambiarlos de sitio fácilmente si no funcionan bien en una localización determinada, y la ausencia de personal (más allá de la reposición y la limpieza puntual) abarata los costes hasta el límite. La compañía está planteando su expansión a otros mercados, con la idea de llegar al Reino Unido, España, Portugal y Alemania.

La idea, que no parece estar generando problemas incluso con personas de cierta edad, se une al muy conocido modelo de Amazon Go (que ofrece la posibilidad de licenciar su tecnología Just Walk Out a otras compañías) , a otros desarrollos similares que reducen o eliminan la interacción, e incluso a otras cadenas suecas como ICA o Coop, que están trabajando en modelos híbridos y tiendas que permanecen desatendidas un cierto número de horas.

Cada vez más, todo indica que la eliminación de personal y de la interacción se está convirtiendo en toda una tendencia en la distribución. Si en algún momento te encuentras solo en el supermercado, no te agobies… seguramente, es que la cosa estaba diseñada así.