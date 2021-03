La mayor transición tecnológica de la historia

Un artículo de formato largo en The Guardian, «The race to zero: can America reach net-zero emissions by 2050?« me ha parecido de lectura enormemente recomendable para todos aquellos que necesitan visualizar la magnitud del cambio que precisa un país tan grande y que genera tantas emisiones como los Estados Unidos para poder cumplir el Acuerdo de París.

Es, sin duda, el cambio tecnológico más importante de la historia: acabar con el uso de unos combustibles fósiles cuyos efectos conocíamos desde hace décadas y cuyo uso es, además, muchísimo más caro de lo que creíamos. Las energías renovables como la solar, la eólica y el almacenamiento en baterías son mucho más baratas de lo que se creía hace años, hasta el punto de superar ya no solo al carbón y el gas natural, sino también a la energía nuclear o la hidroeléctrica. Este hecho, enmascarado durante años debido al uso de métricas incorrectas, ha generado una gran burbuja financiera en torno a las energías convencionales, con la que es preciso acabar lo antes posible. El cambio en el mix de generación de energía debe ocurrir rápidamente, y la evolución de sus costes, además, lo convierte en viable: eliminación del carbón antes de 2030, reducción fuerte del uso del gas, reducción de la nuclear, y enorme incremento de eólica – tanto convencional, como offshore o mediante modelos innovadores – y de solar, hasta poner placas en casi todas partes.

En el transporte, la fuente de emisiones más importante del país, la electrificación del parque móvil se plantea con un incremento fortísimo de las ventas de vehículos eléctricos en todos los segmentos, y la construcción de una importante red de estaciones de carga. En el año 2050, el 96% de los vehículos serán eléctricos, unos 330 millones, y habrá infraestructuras públicas de carga en prácticamente todas partes.

Igualmente llamativo será el cambio en el ámbito residencial: toda la energía en los hogares, para calefacción, agua caliente o cocina, será eléctrica. El gas desaparecerá completamente de las cocinas, se convertirá en residual en los sistemas de agua caliente, y se reducirá muchísimo en los sistemas de calefacción.

Además, el país construirá una amplia red de 110,000 km de túneles para la inyección subterránea de dióxido de carbono, donde será atrapado en formaciones rocosas.

El artículo analiza también la evolución de los puestos de trabajo requeridos por el sector energético, así como la reducción en las muertes por contaminación. Un proyecto enormemente ambicioso, pero fundamental y necesario de cara al futuro. Si creías que toda la dialéctica en torno a estos temas era mera especulación, ya puedes ir preparándote.