Entendiendo la transformación digital en el contexto de las PYMES

Comparto una pequeña colaboración que hice para DigitaliCCE, una página especializada en la digitalización de las pequeñas y medianas empresas de Canarias.

Mi idea para el artículo, titulado «La transformación digital y tú» (pdf), fue la de tratar de desmitificar una primerísima aproximación a un proceso como la transformación digital, y presentarlo simplemente como una forma de estudiar la cadena de valor de las compañías – una herramienta razonablemente sencilla e intuitiva que prácticamente cualquiera puede plantearse utilizar – y de plantear cambios, fundamentalmente, en la forma en la que cada una de las personas que integran la compañía llevan a cabo su trabajo. Si quieres que una empresa lleve a cabo una transformación digital, puedes dedicarte a pensar en procesos o en tecnologías, pero la gran realidad es que si no se transforman las personas, si no entienden de verdad lo que la tecnología puede aportarles en su trabajo y compran de manera convencida esas propuestas de valor, no funcionará. No se transforman las compañías, se transforman las personas.

Con la pandemia actuando como un brutal dinamizador de esa transformación digital, es el momento de intentar que muchas compañías se planteen que, cuando el contexto cambia, transformarse deja de ser una elección para convertirse en una obligación.