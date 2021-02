Pasando el testigo: Amazon y las transiciones directivas

Marimar Jiménez, de El País / Cinco Días, me pidió que le enviase por correo electrónico algunas de mis conclusiones sobre el anuncio de Jeff Bezos en Amazon, que pasa a dirigir el consejo de administración, mientras deja las labores de CEO en manos de Andy Jassy, un veterano que lleva desde 1997 en la compañía y que, entre otras cosas, llevó a cabo el lanzamiento de AWS. Hoy, Marimar cita algunos de mis comentarios en su artículo titulado «¿Cómo será el Amazon de Andy Jassy, el inminente sucesor de Jeff Bezos?» (pdf).

Pocas transiciones directivas en el ámbito de la tecnología han estado tan preparadas como la de Amazon. Hablamos del que probablemente pueda ser calificado como el CEO más exitoso de todos los tiempos, que a lo largo de veintisiete años ha sido capaz no solo de construir varios imperios empresariales, sino además, de hacerlo con arreglo a un plan estratégico cuyas líneas generales diseñó a mediados de los ’90.

Contrariamente a otros casos de salida de fundadores, Jeff Bezos no parece tener planes de abandonar la gestión en Amazon, y de ahí su permanencia en un puesto como la presidencia del consejo de administración, en absoluto simbólico. Que el fundador de una compañía abandone su dirección operativa en algún momento de su evolución es algo muy habitual, y en el contexto de las grandes tecnológicas lo hemos visto ya en casos como, por ejemplo, Microsoft o Google: cuando el nivel de éxito es tan elevado, llega un momento en el que la compañía que creaste ya no se parece demasiado a lo que era originalmente, el crecimiento convierte la tarea de dirigirla en un trabajo con una carga brutal en términos de dedicación y de presencia pública, y el interés por la atención al detalle disminuye sensiblemente. En esas condiciones, muchos fundadores, que realmente tienen un perfil no administrativo sino emprendedor, prefieren dedicarse a labores que les permitan, por un lado, disfrutar de su éxito, y por otro, crear nuevos proyectos, generalmente con fines mucho más ambiciosos no tanto en el sentido económico, sino en el de la contribución a la humanidad.

En el caso de Microsoft, la salida de Bill Gates tuvo una clara connotación de ese tipo: aunque siguió manteniendo una gran relación con la compañía, se desvinculó completamente de toda decisión operativa y lo dejó todo en manos de Steve Ballmer, hasta el punto de no intervenir cuando se evidenció que su elección había sido espantosamente mala y había dañado gravemente la compañía. Simplemente, salió, y dedicó su atención a su fundación filantrópica, en la que ha demostrado una indudable vocación dedicada a solventar algunos de los mayores problemas de la humanidad, con una apertura de miras en ese sentido verdaderamente interesante.

El caso de Google es similar: Sergey Brin primero y Larry Page después, salieron de la compañía, dejaron todos los aspectos operativos tanto de Google como de la totalidad de Alphabet en manos de Sundar Pichai, y se dedicaron simplemente a disfrutar de su dinero y a proyectos personales de diversos tipos, a cuestiones que les apasionan mucho más que el ejercer la dirección de una compañía enorme en su día a día.

Cuando hablamos de Amazon, todo indica que la Amazon post-Bezos no será tal, y que el liderazgo del fundador se mantendrá muy presente desde la presidencia del consejo de administración. Las decisiones operativas estarán en manos de un Jassy que lleva trabajando con Bezos más de dos décadas, que ha demostrado sobradamente su brillantez, y que seguirá dando cuenta puntualmente y consultando todos sus movimientos en las reuniones periódicas del consejo.

Mientras, Bezos podrá disponer de más tiempo, que probablemente dedicará a mejorar la calidad de su vida personal, pero también a otra serie de proyectos. Un movimiento que se intuía desde hace tiempo, que no sorprende, y que convierte a Jassy no solo en el gestor principal de la tercera empresa más valiosa del mundo, sino también en el que tendrá que enfrentarse a problemas como la sindicalización de su plantilla, las demandas de enfocarse más en los temas relacionados con la emergencia climática, o las batallas derivadas de la legislación antimonopolio. Seguramente, marcando políticas que no diferirán demasiado de lo que Bezos hubiera hecho si siguiera ahí.

