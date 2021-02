Dieciocho años: una página mayor de edad

Aquí estoy, un año más, celebrando el aniversario de esta página, el decimoctavo ya.

Un aniversario que coincide en un año raro, en el que prácticamente solo he salido de casa para ir a dar mis clases al IE. Un año distópico, en el que no he conseguido, a pesar del tiempo que ha pasado ya, acostumbrarme a ver a la gente con mascarilla, como si viviéramos en un mundo que se ha vuelto tóxico.

Todo es raro. Salgo poco, no viajo nada, vivo con miedo, con precauciones constantes, con sensaciones incompletas, en un compás de espera que parece no acabarse nunca. Sentarme delante de la consola de WordPress a escribir algo es de esas pocas cosas que no han cambiado, que me funcionan como referencia de quién soy o lo que hago: utilizar una página para obligarme a seguir leyendo y manteniéndome informado todos los días, para que mis clases y las conversaciones que surgen en ellas puedan seguir teniendo el componente de actualización que siempre he estimado que deberían tener.

Dieciocho años haciendo algo todos los días requieren, además de algún tipo de componente obsesivo-compulsivo en la personalidad de aquel que lo hace, un convencimiento claro de que eso que haces tiene sentido, que sirve para algo. De que me sirve a mí, obviamente, estoy convencido: si no fuese así, lo habría dejado hace mucho tiempo, cualquiera de esos días en los que las tareas se acumulan y la idea de sentarte un rato a leer noticias y a escribir sobre alguna de ellas te parece un lujo poco menos que imposible. Que sirva a alguien más… pues vosotros diréis. Escribir como escribo, con la idea de proporcionar no solo mi opinión – lo menos importante – sino también una colección de enlaces cuidadosamente seleccionados que permitan profundizar en el tema no es algo sencillo, como no lo es en muchas ocasiones tratar de añadir ideas en unos comentarios que leo siempre, en su totalidad, y que en algunas ocasiones me gustan, en otras me aportan, en otras me irritan y en otras directamente me hacen pensar en dejarlo todo y cerrar la página.

He tenido épocas peores. Desde hace tiempo, esta página es razonablemente estable en su tráfico, en su comunidad de usuarios, en su tono, como un bar en el que los parroquianos habituales se conocen, tienen sus horas de pasar a tomar café, sus temas que les gustan más o menos, o los rasgos de su personalidad ya establecidos. De vez en cuando, algún artículo aparece reflejado en algún medio masivo, en alguna página, red social o app de noticias que hacen que el tráfico se dispare y aparezcan comentaristas nuevos, generalmente ocasionales, pero salvo esos días, el ambiente es familiar y conocido.

Los «hijos» de esta página, su versión en inglés, tanto Medium como Forbes, sí me dan muchas más sorpresas. La primera, el hecho de que sigan creciendo en un ámbito en el que muchos más autores escriben sobre temas parecidos, y que aparezcan lectores en otros países que tengan interés en leer de manera habitual lo que un profesor de innovación español tiene a bien compartir con ellos. Y la segunda, aisladas explosiones de tráfico en ocasiones brutales, que animan el panorama de mi correo electrónico o de mis redes sociales.

Dieciocho años después de aquella mañana en la que me dio por empezar una página con mi nombre, aquí seguimos. La rutina ha cambiado, la mayoría de los días empiezo con el artículo en inglés, y la lectura de noticias y la elección de tema para escribir en español no tiene lugar hasta más tarde: a veces, si tengo un día complicado, se me cae la noche encima antes de que consiga publicarlo. También yo he cambiado: mis durante muchos años habituales madrugones han desaparecido porque ahora, por recomendación de mi cardiólogo, intento dormir las horas que un ser humano normal debe dormir, y eso hace que «se me haga el día bastante más corto». Pero eso… que aquí seguimos. Y como cada año, y con este ya son dieciocho, muchas gracias a todos por estar ahí.