Bitcoin y la fase de normalización

La noticia, conocida a partir de una notificación de la SEC, de que Tesla ha llevado a cabo una inversión de 1,500 millones de dólares en bitcoin, con el fin de disponer de más flexibilidad para diversificar y maximizar los rendimientos de sus reservas de efectivo, parece estar llevando a muchos a replantearse su relación con la criptomoneda, su potencial y sus perspectivas de futuro. Además de la inversión, Tesla ha anunciado la volatilidad de la cotización del bitcoin como uno de sus factores intrínsecos de riesgo, y ha anunciado que comenzará a aceptar pagos en bitcoin por sus vehículos, convirtiéndose así en la primera gran compañía automovilística que lo hace.

Que una gran compañía lleve a cabo una inversión de este tipo en una criptomoneda tiene su carga evidente de polémica, pero tiende a reflejar la normalización del bitcoin como valor especulativo, una apuesta que solo tiene sentido si se entiende que, en el futuro, terminará por convertirse en un valor transaccional. La evolución fuertemente alcista del bitcoin en los últimos tiempos hace que sea muy difícil plantear esa transaccionalidad en el momento actual, pero sí permite que aquellos que tienen recursos ociosos para llevar a cabo inversiones, sean compañías o personas, se puedan plantear inversiones.

En el caso de una compañía cotizada, la decisión puede considerarse polémica si interpretamos que sus accionistas podrían, en caso de estimarlo oportuno, tomar la decisión de invertir en bitcoin por su cuenta en lugar de aceptar ese riesgo vinculado a su inversión en la compañía. Las acciones de Elon Musk, además, tienen una influencia indudable en la cotización del bitcoin, como parecen tenerlo sobre prácticamente cualquier cosa. Y por el momento, en cualquier caso, la evolución alcista de las acciones de Tesla, cercana a un 2% tras el anuncio de la decisión, parece indicar que los inversores interpretan el movimiento de manera indudablemente positiva.

Con la cotización del bitcoin rompiendo récords ya por encima de los cuarenta y tres mil dólares, con los gobiernos incorporando las criptomonedas a los activos que intentan poner bajo control, y con conocidos bitcoin whales argumentando un valor futuro de la criptomoneda en torno al medio millón de dólares o de cien mil dólares tan solo a finales de este año 2021, ver a una gran compañía tomando una posición fuerte en bitcoins o a deportistas que negocian el pago de parte de su salario en bitcoin y multiplican gracias a eso sus ingresos se convierte en una normalización del fenómeno, y en una tentación creciente para muchos inversores. En esas condiciones, los reparos que muchos ponían a la criptomoneda hace tan solo un par de años suenan ya aparentemente a reproche antiguo o trasnochado, superado por la realidad tangible de su valor.

Estamos ante la normalización de un activo, el bitcoin, que muchos ni siquiera han terminado de entender, pero que ven como una oportunidad para la especulación, unido a una popularización en la que intervienen cada vez más actores de todo tipo. La incorporación de directivos como Elon Musk o de compañías importantes como Tesla es, simplemente, un paso más.

