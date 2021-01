Tendencias tecnológicas, edición 2021

Como cada año por estas fechas desde hace ya un buen montón de ellos, Marimar Jiménez, de Cinco Días, pregunta a los profesores del área de Tecnología e Innovación de IE Business School sus previsiones sobre las tendencias tecnológicas de este 2021 que comienza, y con ello compone un artículo, que este año ha titulado «Más control a las ‘big tech’, más 5G y creciente sofisticación de las videoconferencias» (pdf), y en el hemos participado Fernando Aparicio, Julián de Cabo, Casimiro Juanes, Eduardo Pedreño y Elena Yndurain, además de yo mismo.

Además, IE Insights nos pidió a algunos profesores que escribiésemos unas 150 palabras en inglés sobre lo que podríamos esperar para 2021, y también lo han publicado hoy en «Expert Roundup: What’s ahead for 2021« (pdf).

A crisis is also an opportunity for change. This coming year will hopefully be the one in which the world realizes that there needs to be a drastic shift: Out with fossil fuels, in with renewable energy. There is no alternative, because delaying decarbonization equals economic suicide. I would like 2021 to be the year when we all turn radical and tell our governments, in a clear and unified voice, that the time is now to abandon fossil fuels. It is essential that we drastically decarbonize our activities in the next five years – not ten or twenty – and delaying this effort is not only a failing in taking advantage of new economic and technological opportunities, but an unfortunate act of blatant irresponsibility. A sustainable and green economy is not the future: it is the present. In 2021, I have hope that we realize it is possible – and that we must – react more quickly in our environmental efforts.