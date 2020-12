¡Felices fiestas!!

Como cada año por estas fechas, tomo prestada alguna de las felicitaciones creadas por mi compañía, IE University, para felicitar las fiestas a todos mis lectores, a los que entráis habitualmente, a los que aterrizáis casualmente, o a los que leéis mi contenido en cualquier otro sitio.

Decir que ha sido un año complicado es decir muy poco. Simplemente, nunca habíamos vivido un año así. Desearos un feliz año 2021 tiene también escaso sentido: sería muy difícil que fuese peor que este. En lo personal, en un solo año he tenido que desarrollar habilidades en algo que no hacía nada bien, el vídeo, para convertirlo en una de las habilidades fundamentales para mi trabajo. He tenido que dar horas y horas de clase con una mascarilla puesta, y he podido reflexionar sobre la dificultad que supone transmitir contenidos y llevar a cabo intercambios comunicativos cuando la mitad de tu cara y de la de tus interlocutores está oculta, un verdadero problema. He experimentado la caída de otra de mis actividades, las conferencias (y toda la actividad que las rodea), y he podido comprobar hasta qué punto inspiraban muchos de mis pensamientos y de los contenidos que escribo todos los días. Decididamente, que mi timeline en Google Maps se convierta prácticamente en poco más que un punto en el mapa y que los días sean todos muy parecidos unos a otros es algo que perjudica mi inspiración, mi creatividad, y que, seguramente, me vuelve bastante más aburrido. No sé si vosotros lo habréis notado, pero yo sí. A los que seguís por aquí, gracias por seguir aguantándome a pesar de todo.

Un año diferente, para reflexionar sobre muchas cosas, para pensar en nuestros límites como personas y como sociedad, y en los importantísimos problemas de todo tipo que la pandemia ha evidenciado. Y sobre todo, para tratar de hacer las cosas de forma diferente, y no dentro de veinte o treinta años, sino lo antes posible. Lo que en 2019 eran intuiciones basadas en años de investigación y reflexión, en 2020 se han convertido en evidencias notablemente aceleradas, y en preocupaciones cada vez más significativas.

Con las vacunas ya prácticamente aquí, conviene recordar que esto no se ha terminado aún, y que no deberíamos actuar como si así fuese. Por favor, seguid teniendo cuidado y mantened las precauciones. Felices fiestas sí, pero con cabeza. Que tenemos precedentes, y no son nada buenos.

Mis mejores deseos para todos. Que pronto podamos mirar atrás y el 2020 sea solo una evocación desagradable. Pero sobre todo, que no hayamos perdido un año: que aunque haya sido a un muy alto precio… nos haya servido para aprender muchas cosas.