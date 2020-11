Sobre el aprendizaje y la memoria

Sergio C. Fanjul, de El País, me envió algunas preguntas por correo electrónico sobre un tema que me apasiona, el modelo de aprendizaje y el uso (y abuso) de la memoria, para documentar un artículo que publicó ayer, en el que ha citado algunos de mis comentarios, titulado «¿Merece la pena memorizar algo con tanta tecnología?» (pdf).

El tema es complejo, pero sobre todo, difícil de explicar. Por alguna razón, en cuanto intentas explicarle a alguien que la memoria es la capacidad de la que más se ha abusado en el modelo de aprendizaje y que memorizar más cosas no te convierte en más culto ni en más inteligente, automáticamente piensa que le estás intentando vender una sociedad de ignorantes que no saben nada y que todo lo tienen que buscar en Google, una imagen que siempre me hace dudar precisamente de la inteligencia de quien la evoca. ¿Quién demonios querría una sociedad así, si no fuese un dictador para pretender manipularla a su antojo?

La sola idea es absurda, y obviamente, no tienen nada que ver con el nuevo modelo de aprendizaje que defiendo, en el que la memoria se utiliza, pero de manera natural: se memoriza lo que se usa habitualmente, lo que tiene mucho valor saberse sin necesidad de buscarlo, y lo que has visto más recientemente. Ese algoritmo RFV (Recency – Frequency – Value) es el que permite que la memoria funcione de manera óptima, no la barbaridad de ponerse delante de unos apuntes y aprendérselos a base de reiteración, algo aburrido y que no aporta nada al proceso. La clave está en conseguir que la memorización se dé por el uso, por la práctica, por la atribución de valor, no porque alguien te vaya a medir en función de cómo de fidedignamente te has aprendido las páginas de un libro. El valor de la metodología, además, está en que ese aprendizaje se haga además de manera interesante, entretenida e indolora: el mito de que «para aprender hay que sufrir» es una estupidez creada por masoquistas. Podemos – y debemos – hacerlo mucho mejor.

A continuación, el texto completo de las preguntas y respuestas que crucé con Sergio: