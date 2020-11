No, no todos somos Google

Desde la revista digital de Atento, Leading Next Generation, me pidieron un pequeño artículo para abrir su sección de bienvenida, hablando sobre las compañías «born digital», o «nativas digitales», y acaba de publicarse bajo el título «No todos somos Google» (pdf).

Traté de hacer una pequeña reflexión sobre cómo las empresas nativas digitales en general, por su cultura y su forma de hacer las cosas, pueden servir como modelo y ayudar a reenfocar determinados elementos de la estrategia de las empresas más tradicionales, sobre todo poniéndolo en el contexto de transformación que nos encontramos a raíz de la pandemia, viendo cómo esas compañías, en general, han abanderado las medidas de protección de sus trabajadores.

Que no todos somos Google, Amazon, Facebook, Apple o Microsoft, por citar algunas, es obvio. Que esas compañías puedan enviar tranquilamente a sus empleados a su casa, ofrecerles incluso el seguir trabajando desde ella una vez termine la situación excepcional, y otro tipo de condiciones y beneficios asociados con la próxima era del «trabaja desde cualquier sitio» que se avecina es algo que deriva no solo de su condición de compañías que operan en el ámbito digital, sino también de una visión de inversión a largo plazo considerada como un elemento fundamental del negocio que les ha llevado hasta donde ahora están.

Cuando cuentas este tipo de cosas en el contexto de una clase de un MBA en la que la mayoría de tus alumnos tienen unos treinta años y seis o siete de experiencia en compañías de todos los sectores, o en un programa de alta dirección en el que abundan directivos o hasta fundadores de empresas pequeñas y medianas, la reacción es inmediata: «mira, esos ejemplos que nos pones están muy bien, pero me quedan ya no lejos, sino a muchos órdenes de magnitud de lo que yo me puedo plantear». A partir de ahí, mi trabajo suele ser intentar llevar la discusión hasta puntos en los que vean que de la experiencia de esas compañías es posible extraer muchos elementos que sí pueden ser aplicables a cualquier otra, y que para eso, tienen que plantearse elementos y estrategias de innovación que sí están dentro de sus posibilidades.

Enfocar una cadena de valor y tratar de digitalizar la mayor cantidad de elementos posibles cuando ello tenga sentido es un ejercicio interesantísimo, sobre todo desde mi óptica, porque por norma general siempre sé menos del negocio que lo que el alumno que tengo delante, con su experiencia, puede llegar a saber. Hacer entender a alguien que por mucho que lo parezca, la transformación digital no va de instalar tecnologías, sino de transformar a personas, es una experiencia que raya en lo metafísico. Y dado que por lo general, no pierdo la atención de mis alumnos durante la clase, y es más, suelen salir bastante contentos, seguramente eso quiere decir que no me sale del todo mal.

No, no todos somos Google… pero la transformación digital te va a tocar ponerla en práctica de todas maneras, seas quien seas. Una pandemia, con todo lo que tiene de negativo, de frenazo de todo y de pérdidas humanas, tiene algo que tenemos que aprovechar: nos obliga a enfrentarnos con esa transformación, y además, a hacerlo con una visión que no se restrinja a un simple «a ver qué hacemos mientras dura esto». Si no lo haces así, tu problema de supervivencia no se limitará a lo que ocurra durante la pandemia: vendrá después.