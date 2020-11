Los silos corporativos y la disrupción

Un recomendable artículo en Inc., titulado «Why Intelligent Minds Like Elon Musk and Steve Jobs Embrace the ‘No Silo Rule’«, incide en algo que me he encontrado ya en numerosas ocasiones cuando trato de ilustrar la importancia de la disrupción en un entorno corporativo: la necesidad de comunicar esa característica a la totalidad de la organización, de convertirla en parte de la cultura corporativa.

Por mucho que podamos pensar que una empresa innovadora se basa en ser capaz de atraer a las personas más brillantes y especializadas en una tecnología determinada y conseguir que nos ayuden a incorporar esa tecnología a nuestros productos o servicios, en realidad la verdadera clave está no en esos departamentos especializados, sino en ser capaces de alinear a toda la organización para que comprenda la importancia de la disrupción.

Así funcionó con internet, con la movilidad, con la orientación al cliente, o ahora, con el machine learning: las compañías que mejores posibilidades van a tener de incorporar la tecnología disruptiva a sus productos o servicios de manera que les proporcione una ventaja competitiva sostenible serán aquellas que lo hagan mejor a la hora de difundir esa tecnología entre sus empleados. Y cuando hablamos de sus empleados, hablamos de todos ellos: desde quienes diseñan los productos o servicios, hasta quienes los fabrican o prestan, pasando por quienes los venden, quienes prestan servicio post-venta, quienes diseñan la arquitectura financiera necesaria para ello o quienes se relacionan con proveedores. Da lo mismo a qué te dediques en la organización: si ésta se encuentra ante la necesidad de incorporar o adaptarse a una tecnología disruptiva, es necesario que entiendas el qué, el dónde, el por qué, el cómo y el cuándo, porque el quién, aunque no lo creas, serás tú.

Cuando Google entendió que el machine learning sería absolutamente fundamental en su evolución futura y que sus posibilidades de triunfar estaban en conseguir que todos sus productos la incorporasen y que su inteligencia artificial fuese más inteligente que la de sus competidores, su decisión inmediata fue formar a toda su plantilla en machine learning para que entendiesen su importancia. La misma aproximación, a otro nivel, que ha tomado el gobierno de Finlandia: si la inteligencia artificial va a ser crucial en el próximo ecosistema empresarial en todos los sentidos, debo tratar de formar a toda mi población para que entiendan al menos sus elementos básicos, mediante cursos abiertos a todos mis ciudadanos.

Si quieres que una disrupción se incorpore con todas las garantías al futuro de tu compañía y pueda jugar un papel fundamental en su definición, no te limites a fichar a unas cuantas luminarias, dotarlas de medios y encerrarlas en un departamento: educa a toda la organización, aunque te parezca que no tienen nada que ver con el tema. Es la única manera de que se comprometan, y de que avancen por ese camino entendiendo de verdad lo que hacen, dando a las cosas la importancia que realmente tienen. Si no lo haces, seguro que lo lamentarás.