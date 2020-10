Trabajo desde casa y mercado inmobiliario

Un nuevo artículo en Fast Company, «‘Zoom towns’ are exploding in the West«, da cuenta de significativos movimientos migratorios entre las grandes ciudades del oeste de los Estados Unidos, y las pequeñas localidades cercanas o no tan cercanas en zonas tranquilas que típicamente dan servicio a sitios turísticos, estaciones de esquí o parques naturales, las llamadas gateway communities.

El nombre del fenómeno, zoomtowns, hace referencia a las llamadas boomtowns, ciudades que emergen espontáneamente o que crecen de manera muy rápida debido, típicamente, a circunstancias como el descubrimiento de un recurso en sus inmediaciones, la construcción de una gran obra pública, o fenómenos similares. En este caso, el crecimiento de estas áreas se debería al impacto de la pandemia sobre los hábitos de trabajo, y particularmente a la posibilidad de trabajar desde casa y desde cualquier lugar con una conexión a internet de velocidad razonable.

El movimiento de estratos de la población que pueden permitírselo debido a sus recursos o al hecho de trabajar en compañías que han establecido políticas de trabajo desde casa a largo plazo genera sobre las comunidades de acogida un nivel de estrés importante debido a la gentrificación: las ciudades, generalmente pequeñas, carecen en muchos casos de servicios e infraestructuras planificadas para abastecer la nueva demanda creciente, los precios de las propiedades se elevan rápidamente, y muchas de las personas que tradicionalmente vivían en ellas, en muchos casos dando servicio a atracciones turísticas cercanas, se ven prácticamente expulsadas debido al incremento de los precios, con lo que se ven condenados a alejarse de los lugares en los que trabajan.

En torno al 60% de los trabajadores norteamericanos está ahora mismo teletrabajando con acuerdos totales o parciales, y en muchos casos con previsión de seguir teniendo la posibilidad de hacerlo durante bastante tiempo o de manera ilimitada. Por un lado, la evidencia de que, incluso aunque la pandemia remita, el virus va a estar entre nosotros durante mucho tiempo en reservorios naturales creados por negacionistas de las vacunas o por migraciones desde lugares a las que estas no lleguen fácilmente. Por otro, las pruebas de que el trabajo remoto funciona y puede optimizarse todavía más a medida que se implantan mejores prácticas y herramientas, por un lado, y que tanto empresas como trabajadores van acostumbrándose y desarrollando mejores modelos y hábitos.

¿Cabe esperar una evolución de este tipo en otros estados o países? La cuestión depende, fundamentalmente, de la volatilidad de los mercados inmobiliarios: áreas en las que predomina el alquiler sobre la propiedad de los inmuebles, como es el caso del norte de California, están habitualmente sujetas a fluctuaciones más rápidas en su movilidad, mientras que otros mercados tienden a ser más conservadores y precisar de unas previsiones y una visibilidad sobre el futuro más amplias para poder tomar una decisión. En cualquier caso, todo parece apuntar a cambios importantes en el futuro, algo que tanto compañías como trabajadores deberían empezar a tener en consideración.