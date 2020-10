El problema de la demanda del DoJ contra Google

Marimar Jiménez, de Cinco Días, me envió tres preguntas por correo electrónico acerca de la demanda antimonopolio planteada por el Departamento de Justicia norteamericano contra Google, tema sobre el que escribí el día que fue publicada (antes de que lo fuese, y por tanto, sin haberla leído) comentando, fundamentalmente, que llegaba como mínimo siete años tarde. Marimar incluyó algunas de mis respuestas en su artículo titulado «La demanda contra Google es solo la punta del iceberg» (pdf).

Tras leerme la demanda, me reafirmo en mis impresiones iniciales: sobre el comportamiento monopolístico de Google no cabe absolutamente ninguna duda, como sabemos desde hace muchos años y como ya llevo muchos años afirmando. La Unión Europea lo ha tenido muy claro en varias ocasiones y no le ha temblado el pulso en absoluto a la hora de sancionar a la compañía por ello, pero lamentablemente, como bien dice John Naughton, la primera demanda del DoJ norteamericano contra Google no utiliza en absoluto los argumentos esgrimidos por la Unión Europea: es como si la ignorasen completamente o como si viviesen no a un océano de distancia, sino en otro planeta.

Y esa es precisamente la razón por la cual la demanda del DoJ terminará seguramente en nada: porque su planteamiento es débil e ignora precisamente los aspectos más importantes en los que Google está ejerciendo esa presión monopolística, tales como los perjuicios a competidores o el apalancamientos en el dominio del buscador para beneficiar a otros productos de la compañía. Debido a la errónea tradición norteamericana de considerar un daño únicamente cuando se genera un perjuicio a los consumidores en términos de precio (absurdo cuando hablamos de productos mayoritariamente gratuitos), la demanda se pierde en aspectos que diluyen completamente el problema.

El mayor problema de que Google y otras compañías puedan sentirse prácticamente a salvo de la aplicación de una legislación antimonopolio enormemente débil no es para los usuarios, sino para el ecosistema en su conjunto. Las acciones anticompetitivas de Google debilitan a muchas otras compañías que, de tener un nivel de protección mayor, podrían convertirse en grandes competidores internacionales, pero que al tener encima el asfixiante dominio de la compañía de Mountain View, ven disminuidas sus posibilidades. Que una compañía como Google (y otras en su industria) puedan plantearse adquirir, copiar o bloquear a cualquier competidor con una propuesta de valor interesante, o incluso que adquieran compañías para poder tener un control y una vigilancia absoluta de ese ecosistema, como fue el caso de Urchin en 2005 (con la que construyó ese enorme monitor de inteligencia competitiva llamado Google Analytics) o de Kaggle en 2017 (con la que obtiene una brutal visibilidad de toda la comunidad de machine learning e inteligencia artificial) es una amenaza a la innovación y a la competencia, como pudo serlo el que se permitiese la adquisición de DoubleClick (líder en publicidad display) en 2007.

Pretender ahora, mucho tiempo después de la consolidación del monopolio de Google, desmontarlo con argumentos tan débiles como los que plantea la demanda del DoJ es como pretender atacar a un elefante con un canuto de bolígrafo y unos granitos de arroz. La defensa de Google incide precisamente en ese aspecto: ¿cómo puedes decir que son un malvado monopolio si los usuarios me aman tiernamente y no quieren usar ningún producto que no sea el mío? Y ahí está el problema: en que, en la interpretación que en los Estados Unidos se ha dado a la legislación antimonopolio, ese daño al consumidor no se produce. Con esas armas, las posibilidades de que la regulación de este tipo de temas llegue a algo productivo son más bien escasas, como sería fácil deducir si alguien se hubiese estudiado las demandas antimonopolio planteadas por la Unión Europea.

Los derechos de los usuarios son muy importantes, pero no son lo único que la legislación antimonopolio debe proteger. Esa protección debe ir mucho más allá, e incluir a posibles competidores, a emprendedores, o incluso al ecosistema en su conjunto. Porque los perjudicados, en último término, no son únicamente los consumidores (debido a una falta de opciones), sino que lo son todos los actores de ese panorama, e incluso el país en su conjunto.

A continuación, el texto completo con las preguntas y respuestas que intercambié con Marimar: