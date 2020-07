Más sobre TikTok

Mi artículo de hace unos días sobre los innumerables problemas de Tik Tok y sobre cómo esos problemas no reflejan ningún tipo de descuido o de inexperiencia, sino algo completamente premeditado, se ha convertido en mi primera publicación en superar el millón de lectores en su edición en inglés en Forbes, y además, ha sido republicado también en Forbes España.

Si alguien quiere entender de verdad la raíz de los problemas de TikTok, solo tiene que leer esta noticia de China Media Project titulada «Tech shame in the ‘new era’«, en la que se incluyen las disculpas de su fundador, Zhang Yiming, una de las personas más ricas de China, a su gobierno, y en el que se evidencia el nivel de sumisión política de las compañías chinas. Después de leer una noticia así y de ponerla en el adecuado contexto, es muy fácil entender el problema de las apps procedentes de China, y sobre todo, que no es un problema específico de TikTok, sino de la propia naturaleza de su régimen político. Las compañías chinas no están simplemente tratando de tener éxito en el mundo: en realidad, están en una misión gubernamental para tratar de expandir lo más posible la influencia de su país.

Ayer, Marimar Jiménez, de Cinco Días / El País, me envió algunas preguntas sobre TikTok para contestar en modo breve y documentar su artículo titulado «TikTok y su semana ‘horribilis’: prohibida en India y acusada de ser una ‘app’ espía de China» (pdf). A continuación, el texto completo de las preguntas y respuestas que intercambiamos:

P. TikTok ha sufrido una semana ‘horribilis’. India ha prohibido la aplicación, mientras Anonymous lanza una campaña feroz contra ella asegurando que es un ‘malware’ operado por el gobierno chino para espiar. La campaña llega después de que un usuario de Reddit haya realizado ingeniería inversa y haya determinado que TikTok es la peor aplicación en cuanto a privacidad. ¿Crees ciertas estas acusaciones, algunas no probadas como lo del espionaje chino?



R. Lamentándolo mucho, de TikTok me lo creo todo. No es un problema de descuidos, de errores o de ingenuidad: es un cuidadoso trabajo de ingeniería social para obtener todos los datos posibles del usuario final, con total desprecio a cualquier norma. Es un problema de cultura corporativa, de desarrollarte en un entorno en el que todo se justifica, y de pretender, además, modificar los valores de las propuestas en la industria para proponer un modelo diferente, más basado en los valores sociales actuales de China y en su cultura de pretendida ingenuidad.



P. ¿Qué impacto pueden tener todos estos movimientos sobre la compañía, que suma ya 800 millones de usuarios en el mundo?

R. No creo que el crecimiento de la compañía se resienta especialmente. Todos sabemos que la difusión de este tipo de redes se basa más en lo social, en la presión del entorno, en el «mis amigos la tienen» o en el «funciona para lo que quiero», y la propuesta de valor de convertirte en el protagonista de una especie de vídeo musical teniendo a mano todas las canciones y un portfolio de efectos especiales es muy potente para muchos, especialmente jóvenes que no piensan demasiado en temas de más calado.



P. ¿Hasta qué punto la decisión de India tiene que ver con los riesgos de seguridad de la aplicación o es más bien parte de una guerra digital contra China por parte del gobierno indio, similar a la emprendida por EE UU/Donald Trump?

R. La decisión de India es puramente política, tratar de distanciarse de alguien con quien mantiene contenciosos fronterizos, y hacer ver que China no les ataca solo físicamente en la frontera, sino también en términos de colonización cultural.



P. ¿Qué le hará más daño a TikTok: todas estas acusaciones o el lanzamiento que quiere hacer este año Facebook de su herramienta Reels para grabar vídeos de 15 segundos, en una jugada similar a la que hizo con Instagram Stories y Snapchat?

R. Los lanzamientos de herramientas de tipo me-too por parte de Facebook son algo que deberíamos ver con perspectiva: para uno que le funcionó, Instagram Stories, hay unos cinco ejemplos o intentos previos, y muchos otros más en otros ámbitos igualmente fallidos. Esta misma semana ha cerrado dos. No creo que a TikTok le preocupe especialmente lo que hace Facebook en ese sentido, porque por cada vez que aciertan, fallan nueve o diez.



P. ¿Qué debería hacer TikTok para sacudirse todas las críticas? Si lo hace, ¿qué futuro ves a la plataforma?

R. Es imposible que lo hagan. Es un problema de definición, de cultura empresarial, de toda una manera de hacer las cosas, incluso de filosofía vital. TikTok no es una red social, sino la auténtica avanzadilla de la sinificación de Occidente, del intento de exportar la sociedad y los usos de China al resto del mundo, como lo es WeChat y como veremos venir muchas cosas más. Crecimiento a toda costa y normalización de conceptos que hasta ahora, en el entorno occidental, no queríamos considerar normales.