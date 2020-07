La entrevista de Whycomm

Hace alrededor de un año, estando en Argentina para dar algunas conferencias, recibí un correo de Martín Fernández, de Whycomm, en el que me proponía una entrevista dentro de su serie titulada «Safety Culture Leaders«.

Estuve a punto de decir que no cuando vi la ambientación del escenario con un surtidor de gasolina, fundamentalmente porque me pareció que muchos de mis lectores mirarían muy raro el hecho de que compartiese plano con un objeto como ese, pero dado que Martín me conocía y sabía el tipo de temas sobre los que escribo particularmente con respecto al futuro de la industria del petróleo, acepté. Mi intuición fue correcta: a pesar de la presencia del surtidor, pude hablar absolutamente y con total tranquilidad de todo lo que quise, sin censura de ningún tipo, y además, fue una entrevista que me resultó especialmente agradable.

Un año después, y con todos los cambios que hemos vivido, la entrevista, larga y en la que tocamos temas de todo tipo, desde (como no) la sostenibilidad, hasta la educación, pasando por las dinámicas de innovación y la velocidad del cambio o el futuro de las ciudades, podría haberse convertido en una especie de «cápsula temporal«. Sin embargo, me parece que el contenido sobrevive razonablemente bien a pesar del lapso de tiempo transcurrido, y la verdad es que el formato me gustó mucho: Martín es un entrevistador agradabilísimo, con el que la conversación sale de manera muy natural.

Os dejo a continuación el vídeo con la conversación (18 min.)