Elevando el nivel de las videoconferencias

Que una aplicación venga a solucionar una demanda que claramente tenías, y que has tratado de solucionar mediante métodos artesanales es siempre una buena noticia. Así que, cuando hace unos días, me encontré con mmhmm, una aplicación lanzada por el ex-CEO de Evernote, Phil Libin, pensada para llevar tus videoconferencias al siguiente nivel, me interesó inmediatamente, y me registré para probarlo. Además, el nombre me parece buenísimo :-)

¿En qué consiste la propuesta de mmhmm? Hablamos de una aplicación que se superpone a los sistemas de videoconferencia más habituales y que ahora, tras el confinamiento derivado de la pandemia todos tenemos ya instalados, como Zoom, Google Meet y otros, y que permite definir espacios en la pantalla que estás enviando, desde simples fondos virtuales, hasta presentaciones, ventanas de navegador, o la pantalla de tu móvil. Además de compartir, por ejemplo, una presentación en el conocido formato over-the-shoulder habitual de los informativos de televisión, puedes gestionar el tamaño con el que aparece tu imagen, de manera que no se superponga a tu presentación, o incluso modificar tu nivel de transparencia, en un efecto que resulta la mar de curioso, pero que claramente cumple su función. También ofrece posibilidades para hacer trabajo en grupo, presentaciones entre varias personas, y otras posibilidades relacionadas.

Todo eso puede además hacerse sobre el típico fondo virtual, que lejos de ser una frivolidad, permite en muchas ocasiones evitar distracciones o bien ofrecer cierta protección de la privacidad al evitar mostrar el lugar en el que estás. Precisamente esa prestación de fondo virtual es la que yo utilizo habitualmente como forma de proyectar mis presentaciones sin recurrir a la compartición de pantalla, una opción que siempre me pareció muy poco atractiva: en su lugar, exporto mi presentación en formato imágenes, numero esas imágenes en la secuencia que quiero, y después las importo a Zoom como fondos virtuales, lo que me permite ir cambiando de fondo mientras hablo, y ofrece un resultado mucho más profesional, al menos para el tipo de presentaciones que yo utilizo, que la función de compartir pantalla.

La idea de una aplicación que permita acceder a ese tipo de funcionalidades de manera más sencilla y con mucho más control sobre el resultado me parece sumamente atractiva. Obviamente, son funcionalidades que, más tarde o más temprano, terminaremos viendo implementadas de mejor o peor manera en la mayoría de las herramientas de videoconferencia, lo que obligará a mmhmm a seguir avanzando en sus prestaciones para mantenerse como una opción interesante. Por el momento, han captado 4.5 millones de dólares de inversión de Sequoia Capital, y con las conexiones de Libin en Silicon Valley, es fácil imaginar que no tendrán demasiados problemas para obtener más recursos.

En cuanto me llegue la invitación y tenga ocasión de probarlo con más detalle, compartiré la experiencia.