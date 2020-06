Herramientas de proctoring online, en El País

Isabel Rubio, de El País, me envió algunas preguntas por correo electrónico para documentar su artículo titulado «¿Es tan fácil copiar en un examen virtual? Esta herramienta vigila a los alumnos» (pdf), en el que trata el uso de herramientas de online proctoring como Smowl para hacer exámenes, que se han popularizado mucho debido a las restricciones del período de confinamiento derivado de la pandemia. Isabel también me pidió que la pusiese en contacto con algún alumno que hubiese participado en el examen (gracias, Pilar! :-) y que pudiera aportar su opinión.

Anteriormente, compartí mi experiencia utilizando Smowl en un artículo titulado «Experimentando con herramientas educativas: exámenes a través de la red«, posteriormente lo he utilizado con otro grupo de estudiantes – en esta ocasión, más jóvenes, en un electivo del BBA de IE University – y de nuevo, con muy buenos resultados.

Desde que escribí aquel artículo, he podido ver movimientos de protesta en Twitter utilizando el hashtag #NoSmowl que, desde mi punto de vista, tienen muy poco sentido. Protestar contra algo es muy sencillo, otra cosa es que los argumentos tengan realmente sentido. Existen numerosas herramientas de proctoring online, y Smowl es, desde mi punto de vista, una de las que mejor gestiona el balance entre el necesario nivel de control que es preciso ejercer sobre la actividad del alumno y el respeto a su privacidad. Como profesor, no veo ni escucho a mis alumnos mientras hacen el examen, y solo cuando la herramienta detecta algún comportamiento sospechoso (una conversación, otra persona, etc.), es cuando puedo entrar en la consola y, eventualmente, tomar una decisión sobre ella.

Es importante entender que la herramienta no graba todo lo que hace el alumno, sino solo cuando se produce lo que sus algoritmos detectan como un comportamiento sospechoso. Podríamos discutir – y sería seguramente muy interesante – si los exámenes son un método adecuado para evaluar el aprendizaje, si conviene seguir utilizándolos cuando trasladamos la experiencia a la red, o si deberían ser sustituidos por modelos basados en proyectos o en trabajos de otro tipo, pero mientras los exámenes sigan estando ahi, Smowl me parece una herramienta muy adecuada para llevarlos a cabo – y no tengo nada que ver con la compañía más allá de ser usuario de sus productos.

De hecho, he tenido anécdotas de todo tipo con Smowl, y en ningún caso he sentido que invadiese la privacidad de mis alumnos ni que fuese especialmente intrusiva, o no más que lo que supone hacer un examen en un aula. El alumno que hizo su examen desde el baño para evitar que el software detectase eventuales gritos de su hija de dos años podría perfectamente haberse evitado la incomodidad, porque el software no interrumpe el examen ni toma ninguna decisión, simplemente habría grabado ese momento y me lo habría presentado para su inspección. La alumna cuyo padre entró en la habitación en la que estaba haciendo el examen para avisarla de que salía de casa y que rápidamente me envió un mensaje para avisarme podía, también estar tranquila: mientras su padre no hubiese empezado a hablar con ella sobre el examen, cosa muy poco probable, no habría pasado nada.

Hay otras herramientas, y algunas de ellas me han parecido sensiblemente más intrusivas. Como todo, es una cuestión de balance, y hay que tenerlo en cuenta cuando se escogen este tipo de herramientas.

A continuación, las preguntas que intercambié con Isabel: