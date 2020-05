Darwin y la adaptación al entorno post-pandemia

Mi columna de esta semana en Invertia se titula «Darwin y la pandemia» (pdf), y está inspirada fundamentalmente por un artículo del Wall Street Journal titulado «Not even a pandemic can slow down the biggest tech giants«, que menciona cómo las grandes compañías tecnológicas han sido capaces o bien de aprovechar la pandemia para crecer y acceder a segmentos de consumidores tradicionalmente menos afines, o de, a pesar de sufrir ciertas pérdidas, seguir investigando, desarrollando e incluso adquiriendo otras compañías.

Desde las fastuosas ganancias de Amazon, en realidad favorecida por una pandemia que llevó a muchos a utilizar mucho más sus servicios, hasta las tiendas cerradas de Apple que no impidieron que la compañía siguiera moviéndose y adquiriendo compañías de cara a la que podría ser su próxima gran reinvención, hasta compañías como Airbnb, Uber o WeWork que sí están teniendo problemas importantes o venían ya de tiempos turbulentos y han tenido que hacer recortes drásticos porque las medidas de confinamiento han impactado en el corazón de sus actividades, está claro que en todas las industrias hay ganadores y perdedores, compañías que de una manera u otra son beneficiadas o perjudicadas por una crisis.

Ante los cambios en el entorno, y una crisis indudablemente supone eso, las compañías se diferencian, como bien afirmaba Charles Darwin, por su capacidad de adaptación. Una parte importantísima, obviamente, corresponde a la suerte o a la capacidad financiera acumulada, los famosos deep pockets, para hacer frente a los problemas. Tras una crisis, veremos escenarios de consolidación, en los que aquellas compañías que hayan sabido adaptarse ganarán terreno a costa de las que no hayan sido capaces de hacerlo. Una Telefonica capaz de mantener las redes funcionando con garantías en momentos de máxima demanda, que sigue funcionando con sus empleados en sus casas y que además, se permite llevar a cabo ambiciosas operaciones de M&A en pleno confinamiento es obvio que sale más robusta de una crisis que, en cambio, debilita a algunos de sus competidores. o a otras compañías que operan en ámbitos relacionados.

La clave, una vez más, está en no pretender volver al mismo escenario en que estábamos antes de que empezase la pandemia: ser capaz de evolucionar y prepararse para el nuevo será la característica fundamental que defina tu supervivencia. Y en no mucho tiempo, lo podremos comprobar.