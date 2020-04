Sobre enseñanza online, en BusinessBecause

Simon Lovick, de BusinessBecause, me llamó hace una semana para hablar sobre los veinte años de experiencia de IE University en formatos híbridos de alta calidad, y hoy publica un artículo titulado «How online learning is preparing MBAs for remote work« (pdf).

En mi conversación con Simon traté de resaltar el hecho de que la enseñanza online puede ponerse en marcha a partir simplemente de unos medios y de una conciencia clara de lo que se quiere transmitir, y de adoptar una metodología que tenga sentido en ese canal. Pero sobre todo, el hecho de que, en el contexto de una escuela de negocios, adoptar esas metodologías implica preparar a los alumnos para desarrollar su actividad profesional en ese nuevo contexto, en el que sin duda viviremos durante bastante tiempo.

Especialmente interesante es el caso de Alemania, que está planteando definir el trabajo desde casa como un derecho del trabajador. Debemos acostumbrarnos a que durante mucho tiempo, existirán múltiples casuísticas que obligarán a desarrollar una actividad a distancia, ya hablemos de un trabajo o de una actividad formativa, y que resultará fundamental dotar a los afectados por esas situaciones de entornos adecuados. Algo así requerirá no solo de medios, sino también de confianza, de cultura, y del desarrollo de habilidades para utilizar esos medios con la soltura y la profesionalidad adecuada.

La enseñanza online, cuando se desarrolla con los medios adecuados, es un entorno perfecto para el desarrollo de esas habilidades. Acostumbrarse a interactuar en entornos online, a exponer o defender ideas y propuestas o a utilizar con soltura medios síncronos o asíncronos son las nuevas habilidades curriculares. Para una escuela de negocios, los procesos formativos deben reflejar la naturaleza de sus metodologías habituales: el método del caso puede requerir en algunos casos discusiones ágiles que deben permitirse con las herramientas adecuadas, y en otros, posibilitar argumentaciones en mayor profundidad que se materializan extraordinariamente bien en foros de discusión.

Cada vez más, debemos asumir que los participantes en una actividad formativa utilizarán las herramientas que la institución les brinde para su interacción en clase, pero además, muchas otras para su coordinación, desde simples correos electrónicos hasta mensajería instantánea, documentos compartidos o videoconferencias, y que eso supondrá un desarrollo de habilidades que posteriormente continuarán empleando, con las debidas restricciones de seguridad, en el contexto de su vida profesional.

Seguramente, esto representará una disrupción para muchas instituciones educativas, especialmente para aquellas que no tuviesen planes serios o avanzados para su transformación digital. La pandemia ha hecho que el futuro llegase más rápido de lo que muchos pensaban. Veremos las dificultades que cada uno tiene para adaptarse a él.