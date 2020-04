Hay tradiciones que tienen sus cosas bonitas. Y la de regalar en Sant Jordi un libro y una rosa la verdad es una de las que me gustan mucho.

Así que aquí tenéis una fotografía de una rosa que hice hace algún tiempo, a la que solo le falta oler. Y además, ya que estamos, he querido compartir en abierto un capítulo de mi libro, «Viviendo en el futuro«, que acabo de publicar en inglés en versión Kindle, «Living in the Future«. Si tenéis Kindle Unlimited, que esta temporada es gratis durante los dos primeros meses, la edición en inglés está incluida, así que podríais acceder a ella también por ahí de manera completamente gratuita.

Pensé en compartir el primer capítulo por eso de que es el que más refleja el planteamiento del libro, pero mi editor, Roger Domingo, me indicó que eso sería un poco trampa, porque en realidad, ya estaba disponible en abierto en la página de Amazon correspondiente al 10% del libro compartido dentro del apartado «Echa un vistazo», al que se accede simplemente haciendo clic en su portada.

Así que, dado que han sido bastantes las personas que me han comentado que el libro les parecía muy relevante en esta época que estamos viviendo de virus y confinamientos porque mucho de lo que en él predecía estaba experimentando una fuerte aceleración, he pensado en compartir el capítulo 11, «¿Cuántos políticos hacen falta para cambiar una bombilla?», en la esperanza de que, al menos, nos dé algunas ideas con respecto a lo que podríamos llegar a pedir si nuestros políticos fuesen capaces de estar mínimamente a la altura de las circunstancias.

Aquí lo tenéis, en formato pdf a partir del archivo tal y como salió de Google Docs, en versión con enlaces o en versión con pies de página. Espero que os parezca interesante.

Feliz Sant Jordi!

This article is also available in English on my Medium page, «Sant Jordi: a book and a rose«