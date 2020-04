Internet y los cambios de hábitos

Muy interesante el estudio que The New York Times ha llevado a cabo sobre las pautas de uso de internet durante la pandemia, publicado bajo el título «The virus changed the way we internet«.

En el artículo, aparte de cuestiones escasamente sorprendentes como el fuerte incremento en el uso de software de videoconferencias, utilizadas tanto para trabajar (Zoom, Teams, Webex, etc.) como para estudiar (Google Classroom, etc.); la subida de los videojuegos, de algunas redes sociales y de los servicios de streaming; o la caída en el acceso a sitios de información deportiva, podemos ver otras tendencias más sutiles, pero igualmente muy interesantes: el uso, por ejemplo, de páginas de información generalizada como Wikipedia cayó a partir del momento en que se anunció el primer fallecimiento debido a la pandemia hasta hace menos de una semana que ha vuelto a repuntar, mientras se incrementaba fuertemente el acceso a páginas como la del Center for Diseases Control and Prevention (CDC) o la de la Johns Hopkins University dedicada al tema.

Las páginas dedicadas a noticias muestran también un comportamiento muy interesante: los medios locales o los más consolidados han experimentado incrementos generalmente elevados de entre el 50% y el 150%, mientras que los medios más fuertemente editorializados o con una orientación política más evidente han mantenido su audiencia relativamente constante o, en algunos casos, la han visto disminuir. En momentos de incertidumbre, todo indica que los usuarios buscan referencias válidas y conocidas, independientemente de que después se puedan creer la última estupidez que reciban en un grupo de WhatsApp y fuercen a la compañía a limitar el reenvío de mensajes.

El temido efecto saturación que algunos esperaban al principio del período de confinamiento no se ha producido: el dimensionamiento de las redes por parte de los proveedores de acceso es ahora, en plena época de Netflix y de otros servicios que el usuario mantiene activos a menudo durante muchas horas, muy distinto al que se hacía hace años, cuando lo esperable era que un usuario en raras ocasiones mantuviese una utilización exhaustiva durante un tiempo prolongado. El diseño a prueba de bomba de unos protocolos de red ideados durante la guerra fría para resistir incluso una destrucción de parte de las infraestructuras ha sido capaz de resistir el tirón de la cuarentena, y se ha convertido en el refugio de muchas de nuestras actividades.

¿Cómo se han alterado tus patrones de uso de la red durante el tiempo que llevamos confinados en casa? ¿Han surgido nuevos hábitos, o sigues haciendo más o menos lo mismo que hacías antes? ¿Cuántos de esos hábitos crees que son susceptibles de persistir cuando el período de confinamiento termine?

