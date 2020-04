Futuro post-confinamiento y cambios esperables

Hoy recopilo algunas citas en medios, que si no lo hago, después se me extravían, y no dejan de ser cuestiones que forman parte de mi actividad. El hilo conductor de los tres artículos que me citan es el futuro post-confinamiento o post-pandemia y los cambios que podemos esperar en él.

Juan Fernández, de El Periódico, me llamó hace algunos días para hablar sobre el futuro tras el confinamiento y la posibilidad de que la pandemia sirva para que aprendamos a dar más valor a la ciencia y a los científicos, y cita algunos de mis comentarios acerca del posible reset que podría suponer este período en su artículo titulado «El futuro postcoronavirus: la hora de las batas blancas» (pdf web, pdf papel).

Además, el Grupo Ejecutivos me propuso en un supuesto «gobierno de consenso» (nunca pensé que nadie incluiría mi nombre seriamente en ninguna propuesta política, la verdad, por mucho que algunos hace tiempo pensasen – e incluso apostasen – que estaba en mis planes :-) y su editora, Maria Victoria de Rojas, defiende las razones para ello en un artículo en El Correo Gallego titulado «Mentir es la única ‘verdad’ que permite estar en el Gobierno» (pdf).

Lindsey Reynolds, de Treehugger, hace mención a uno de mis artículos en Forbes en el suyo publicado con motivo del Día de La Tierra, titulado «Yes, Earth Day is still happening – here’s how to celebrate at home« (pdf).

Y finalmente, a partir de un webinar que ofrecí el pasado miércoles para unos cien representantes de cámaras de comercio asiáticas titulado «After the Pandemic« (pdf) , uno de los asistentes, Andrew J. Masigan, le dedica un artículo en la revista filipina BusinessWorld a su interpretación de lo que comenté durante la sesión, titulado «What constitutes ‘the new normal’?« (pdf).