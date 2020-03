Mi libro, en Manager Focus

Mañana jueves 12 de marzo de 17:00 a 18:00 estaré en una sesión online con Manager Focus, como decía el gran Paco Umbral, «hablando de mi libro». O de lo que buenamente queráis, porque está abierta a participación y no me suelo cortar mucho a la hora de responder preguntas!

Esta sesión ya iba a ser online, no la hemos hecho online por nada que tenga que ver con el coronavirus. De hecho, como comprobaréis los que me veáis cuando intervenga en directo, estoy acatarrado – parece eso, un simple catarro o parte de mi alergia estacional – así que no salgo de casa no vaya a ser que alguien me considere un terrorista o algo así, pero esta sesión ya estaba diseñada para ser online desde el primer momento.

Aquí tenéis el vídeo que hizo Manager Focus sobre ella – para que os acordéis de cómo era yo antes de dejarme la barba… :-)