¿Derecho al trabajo? Mi entrevista en BYZness

Fran Leal me entrevistó hace un par de semanas para BYZness, página editada por el Grupo Zeta, fundamentalmente para hablar acerca de mi reciente libro, «Viviendo en el futuro«, y publicó la entrevista ayer bajo el provocativo título «El derecho al empleo es la mayor patraña del mundo» (pdf).

Hablamos sobre la responsabilidad sobre la crisis climática y sobre como esta radica sobre todo un sistema económico y tecnológico que fue capaz de traernos hasta aquí y proporcionarnos una gran riqueza y bienestar, sistema que muchos, desde empresarios a políticos pasando por los propios ciudadanos parecemos negarnos a abandonar, a pesar de las evidencias sobre su insostenibilidad. Pero también sobre el nuevo modelo de sociedad, sobre el cambio en la concepción del trabajo y la paradoja de que siendo capaz de generar más riqueza, estemos supuestamente insatisfechos porque no vaya a ser imprescindible trabajar.

En efecto, como dice el título, el supuesto «derecho al trabajo» es una patraña de gran calibre: ¿qué es eso de que tenemos «derecho a trabajar»? ¿A trabajar de qué? ¿Para quién? ¿Y quién nos paga? Pocas simplezas resultan más absurdas y más dañinas: si en las sociedades del futuro no resulta necesario trabajar porque la productividad de las máquinas se ha incrementado, eso no será ningún drama ni ningún problema: los seres humanos nos dedicaremos a otras cosas, y lo haremos además sin la presión de tener necesariamente que hacerlas porque si no, no tendremos para comer. Podremos elegir a qué dedicamos nuestro tiempo, inventarnos nuevos trabajos, experimentar viendo si aportan un valor por el que alguien decida pagar o no, y todo ello en unas condiciones de libertad mucho mayor. Pensar que eso supone de alguna manera el apocalipsis de la humanidad me parece estar profundamente equivocado. Y lo dice uno que si no necesitase trabajar, muy posiblemente seguiría haciendo lo mismo que hace…

También hablamos sobre la vida en las ciudades, la educación o la renta básica incondicional, temas todos ellos que abordo en mi libro, a cuya edición en inglés estoy ya dando los últimos toques…