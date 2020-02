Entrevistado por Pedro Reymond

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Pedro Reymond se acercó a mi despacho para me entrevistarme dentro de una serie de entrevistas que está haciendo a los que fuimos incluidos en el ranking de influencers en LinkedIn de la revista Entrepreneur en agosto del año pasado.

Las entrevista dura algo más de cuarenta minutos, y si algo puedo decir de ella, es que se me pasó en un momentito. Hablamos de la amenaza climática, de quién soy y a qué me dedico, de la crisis del capitalismo y la sostenibilidad de nuestras sociedades, de los clichés habituales sobre la tecnología (si es mala o peligrosa para los niños, si está fuera del alcance de las personas mayores, etc.), de mis hábitos vitales, de mi libro («¡yo he venido aquí a hablar de mi libro!» :-) y de un montón de cosas más.

Espero que os guste.