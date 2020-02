Diecisiete años, otro cumpleaños feliz…

Aquí estamos a 21 de febrero un año más, para contaros que hoy se cumplen diecisiete años desde que empecé a escribir en esta página, para compartir con vosotros algunas estadísticas interesantes, y mis impresiones con respecto a lo que se mueve por aquí.

Primero, lo estadístico: en diecisiete años han sido 8,464 artículos. Lo más normal es que sea una diaria, aunque ha habido temporadas en las que escribía hasta tres al día. Desde que comencé a traducirlas en mayo de 2013, me propuse escribir sobre temas con más interés para una audiencia internacional, lo que implicó abandonar un poco la actualidad española y buscar artículos algo más largos y analíticos, no tanto de comentario simple. Lógicamente, me llevan más tiempo, lo que suele resultar en que únicamente escriba un artículo al día, salvo que, en ocasiones, haga otro si es simplemente reseñar algún artículo o entrevista en otro medio. Ese tipo de artículos más pequeños del tipo «me han publicado esto en este sitio» o «tal medio me cita hablando sobre esto» son los que, en ocasiones, me permiten hacer algo rápidamente cuando la agenda del día está muy apretada y me cuesta sacar tiempo de calidad.

En cuanto a contenidos, un análisis hecho con Graphext a partir de los tweets en los que comparto mis entradas permite ver la evolución de los temas tratados desde el año 2010:

El análisis asigna temáticas en función del análisis del texto publicado, no de mi etiquetado, y se puede apreciar cómo algunos temas, como los relacionados con lo medioambiental, el automóvil o la ciudad (en rojo) o el machine learning (en morado) han ido incrementando su frecuencia desde que empecé a tocarlos, mientras otros, como los más afines a la política o a la democracia (en azul) o los relacionados con herramientas (en naranja) han ido perdiendo peso progresivamente. Evolución que, lógicamente, en una página personal de un profesor, tiende a responder a mis intereses de investigación y a los temas que incluyo en mis cursos, nunca a la búsqueda de un tráfico que, aunque siempre es mejor tenerlo que no tenerlo, nunca me ha preocupado especialmente. Si os interesa hacer más análisis sobre los temas, podéis entrar en el modelo de Graphext, que tiene una usabilidad deliciosa.

También mis hábitos han cambiado bastante en los últimos años, como imagino habréis notado: al pasar, por razones de salud, de dormir muy poco, unas cuatro o cinco horas al día, a tratar de dormir casi siempre siete u ocho, el día generalmente «se me hace corto», hay bastantes ocasiones en las que no me da tiempo a escribir por la mañana, y acabo haciéndolo, como hoy, a lo largo de la tarde. Los que me leéis a través de correo electrónico, que sois alrededor de nueve mil, no notáis esto, pero los que entráis rápidamente cuando termino de publicar lógicamente sí, y eso redunda en un número de comentarios algo más bajo en esas entradas más vespertinas. Absolutamente nada intencionado en eso, simplemente que me hago viejo y voy teniendo achaques que hay que cuidar, y de hecho, me sigue fastidiando bastante que me dé la hora del almuerzo y no haber publicado aún (y ya si se hace de noche y no he publicado aún, me pongo auténticamente de mal café).

El volumen de comentarios alcanzan ya los 199,055, lo que supone una saludable media de unos veintitrés comentarios por artículo, razonable como para plantearse leerlos todos cuando el tema o las reacciones al mismo te interesan. Muchos de esos comentarios entran directamente sin pasar por cola de moderación, otros no, pero no suelen demorarse demasiado – salvo que me pillen en alguna clase, conferencia o reunión. La comunidad es, por lo general, bastante fiel, muchos parroquianos habituales, pero también aparecen algunas caras nuevas de manera bastante habitual.

La función de búsqueda de la página se usa bastante, en torno a unas tres mil veces por semana, aunque seguramente yo mismo sea el mayor usuario. La mayoría de esas búsquedas se llevan a cabo en la caja de búsqueda de WordPress, que no es especialmente buena, mientras que la opción de buscar en el archivo o en función de las etiquetas en inglés asignadas a cada entrada son utilizadas con menor frecuencia.

Espero que este pequeño análisis os resulte interesante. Y como siempre, muchas gracias por seguir ahí, por leer, por comentar, por aportar… y sobre todo, por aguantarme (que ya sé que algunos días es más fácil que otros :-)

Gracias a todos.