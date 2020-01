La entrevista en Rewire Mag, en vídeo

El grupo de alumnos que me entrevistaron hace algunas semanas para Rewire Mag, la revista de la IE School of Human Sciences and Technology en IE University, acaban de publicar una versión en editada de mis respuestas en vídeo, así que os la dejo por aquí. Está en YouTube, dura unos seis minutos, y está en inglés con subtítulos.

Además de hablar brevemente sobre la publicación de mi libro, «Viviendo en el futuro» , hablamos también sobre temas como la innovación y las estructuras actuales que la dificultan, la naturaleza del trabajo en el futuro, las políticas relacionadas con la renta básica incondicional y la futura organización de la sociedad, los futuros cambios en la educación, las posibilidades de su generación para cambiar las cosas, o la importancia del activismo en ese sentido.

Unos días después de rodar la entrevista me enteré de que ese día estaba malísimo y tuve que acabar pasando cinco días en el hospital (soy tan organizado que siempre me pongo malo en vacaciones :-) así que mi mala cara y mis ojeras en el vídeo me temo que tienen fundamentalmente que ver con eso.