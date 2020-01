Entrevista en Rewire Mag

Judith San Juan, Nalisha Men, Laura Millan Povedano, Oday Almajed y Cristina Bejarano, alumnos de la IE School of Human Sciences and Technology en IE University, me entrevistaron para Rewire Mag, la revista digital de su escuela, hablando sobre la publicación de mi libro, «Viviendo en el futuro«, pero también sobre temas relacionados tales como la innovación y las estructuras actuales que la dificultan, la naturaleza del trabajo en el futuro, las políticas relacionadas con la renta básica incondicional, los futuros cambios en la educación, las posibilidades de su generación para cambiar las cosas, o la importancia del activismo en ese sentido.

La entrevista se titula «Living in the future: An interview with Professor Enrique Dans» , está en inglés, y son poco menos de cinco minutos de lectura. Se rodó también en vídeo, en cuanto lo publiquen, seguramente también lo reseñaré. Como comento en la entrevista, llevo ya un tiempo trabajando en la edición en inglés de «Viviendo en el futuro», con la idea de tenerla lista aproximadamente hacia finales del mes de enero. Os iré contando…

This post is also available in English on my Medium page, «Interview at Rewire Mag«