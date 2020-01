Entrevista en Club WordPress

Jaime Gármar me entrevistó largo y tendido para el podcast de su página, Club WordPress, y ayer lo publicó bajo el título «El blog no muere y las máquinas no organizan nuestra esclavitud«.

La pregunta inicial de Jaime, si los blogs han muerto o no, me evocó discusiones de hace tiempo en los que poníamos la importancia en los formatos. La realidad es que ahora llamamos «blogs» a menos cosas porque muchos de ellos han evolucionado simplemente en páginas, y al lector le da exactamente lo mismo si están creadas con una u otra herramienta. Cuando una herramienta como WordPress se ha convertido en más de un tercio de todas las páginas de la web, la respuesta parece clara, y todos los que pronosticaban «la muerte del blog» a manos de las redes sociales deberían tenerlo igualmente cristalino: los muertos que ellos matan gozan de muy buena salud. De hecho, lo que se cuestiona ahora – en mi caso desde hace mucho tiempo, y así lo cuento en clase – es si tiene sentido plantearse una presencia en la web únicamente mediante redes sociales, una herramienta que nunca nos pertenecerá, en la que estamos «de prestado» y a expensas de términos de servicio que a veces carga el diablo, y que nos convierte en una especie de homeless, de usuarios sin hogar que vagan de un bar a otro contando sus historias para que desaparezcan cuando el bar se cierra y los parroquianos se retiran a sus casas.

Pero los ejemplos del valor de los blogs van mucho más allá del caso de la publicación personal: quien esté interesado en el valor de los blogs y la creación de contenido desde un ámbito corporativo, le recomiendo que eche un vistazo a un estudio muy reciente sobre el impacto de las páginas de creación de contenidos corporativas en el SEO y en las ventas de los sitios de comercio electrónico, y hasta qué punto dejar de publicar en una plataforma de contenido corporativa puede perjudicar algo tan tangible como las ventas. Si alguien piensa que los blogs «se llevan menos» o «están a la baja», que vea lo que pueden aportar a las empresas de cara a su actividad en la red, yendo mucho más allá de su tradicional papel de comunicación, e impactando directamente en las ventas y en las cuentas de resultados.

La importancia del blog en la web es simplemente – que no es poco – la de haber llegado a convertirse en el compromiso adecuado para gestionar una página de manera razonable. Que esa página «se parezca» a «un blog de los de antes», tenga o no una estructura reconocible o haya evolucionado en función de modas y de funcionalidades es, ahora, poco importante. En el caso de WordPress, hablamos de la clarividencia de ser capaz de organizar un ecosistema abierto y dinámico capaz de representar una buena propuesta de valor para nada menos que eso, un tercio de la web. Si fuese ese crack llamado Matt Mullenweg, con quien me fotografié allá por 2006 cuando yo aún tenía el pelo negro y él era un adolescente, estaría enormemente orgulloso, y me reiría mucho cada vez que oigo eso de «el blog ha muerto».

Pero en fin, que hablamos de muchas más cosas porque hablar con Jaime me resultó la mar de entretenido… casi una hora de podcast. Si os interesa, lo tenéis aquí.