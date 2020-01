¿Cuánto hace que no utilizas algo nuevo de Google?

La reflexión me surgió cuando leía sobre el interés de Google por lanzar un nuevo producto de mensajería instantánea, que parece el enésimo intento de posicionamiento en un segmento en el que ha mantenido una estrategia absolutamente caótica y en el que ha fallado una y otra vez: ¿cuánto hace que no utilizas un producto nuevo de Google, algo que realmente veas y digas «vaya, esto se va a convertir en uno de esos servicios que utilizo constantemente»?

Hace años, Google era una factoría de la que constantemente salían nuevos productos, un derroche constante de innovación. En la página que Wikipedia dedica a los productos de Google resulta fácil verlo: tras ser fundada en torno a la idea del buscador, la compañía se embarcó en el lanzamiento de productos de todo tipo que muchos aún seguimos utilizando: Images, Books, Scholar, Finance y muchos otros que eran, básicamente, aproximaciones interesantes que giraban en torno al concepto de búsqueda aplicada, una forma de innovar muy lógica que corresponde al mecanismo de «cuando eres bueno en algo, aplícalo a todos los contextos que puedas». Algunos de esos productos provenían simplemente de aplicar la lógica, mientras otros era ideas surgidas en trabajadores de la compañía que dedicaban el 20% de su tiempo a proyectos personales, como fue el caso de Gmail, de Google News, de Google Docs o de la fallida Orkut. Pero la compañía producía más, mucho más: Google Translate, que sigue mejorando día a día, es un caso claro, como lo puede ser todo lo relacionado con el ámbito de la publicidad, con Android, con los mapas o con el vídeo – aunque en muchos casos correspondiese ya con operaciones de adquisición, y no tanto con procesos de innovación interna como tales.

Pero desde aquellos tiempos, que posiblemente terminaron en algún momento de la primera década del siglo… ¿qué ha lanzado Google realmente nuevo en el mercado que haya triunfado en términos de adopción? Por supuesto, esto no quiere decir que la compañía no innove: lo hace, y mucho, pero esa innovación no se convierte en nuevos servicios que el usuario adopta, sino que se embebe en otros productos, se convierte en una mejora incremental constante o se percibe como la aplicación de tecnologías como el machine learning a toda la gama. Podríamos hablar de Google Classroom, una brillante aplicación de tecnologías a la enseñanza que parece estar gozando de un cierto nivel de popularidad en escuelas norteamericanas, pero tampoco es, como tal, un producto dirigido al usuario final o cuya adopción dependa de este. Como tal, el usuario, que antes veía un flujo constante de productos y servicios que emergían de la factoría del logo multicolor y que probaba y adoptaba sistemáticamente, hace muchísimo que no recibe nada con el logo de la gran G que realmente incorpore a su portfolio tecnológico. ¿Google Keep? No precisamente un baluarte de la innovación, la verdad…

Utilizo bastantes productos de Google, pero en su gran mayoría, son productos que adopté hace muchos, muchos años, y en los que, aunque pueda percibir a veces mejoras – cuando no al revés, y me encuentro con que Google deja de mantenerlos o directamente los elimina de su cartera – no veo realmente nada nuevo. Todos los días, además de, lógicamente, el buscador, gestiono además mi correo electrónico con Gmail, mi agenda con Calendar, mi tráfico con Analytics, muchos documentos con Google Docs, mi lista de correo con Feedburner y hablo con mi familia con Hangouts… pero de nuevo, son productos que llevan muchos años, y que en los dos últimos casos, Google ha convertido en abandonware o directamente ha anunciado que eliminará. Amén de las numerosas decepciones con productos que utilizaba intensamente, como Google Reader, pero que Google decidió abandonar sin ninguna razón lógica para ello más que una mala asignación de prioridades directivas. De hecho, uno de mis problemas ahora es que si realmente Google lanzase al mercado un producto nuevo, me plantearía muy mucho si utilizarlo, porque el riesgo de que lo abandone cuando ya has invertido tiempo y esfuerzo en adoptado es claramente demasiado elevado.

Cuando comencé esta página, lo hice porque Google había anunciado la adquisición de Pyra Labs, creadores de Blogger, y pensé que eso significaba que los blogs iban a crecer mucho en su uso y adopción. Lo hicieron, sí, pero no gracias a Google, que se limitó a dejar morir Blogger sin dedicarle ninguna atención más allá de algún maquillaje ocasional, mientras Matt Mullenweg y WordPress se convertían en claros protagonistas. En aquellos tiempos, Google me proporcionaba regularmente ocasiones para escribir sobre sus productos, sobre cómo asombraba al mundo redefiniendo el correo electrónico y ofreciendo un giga de almacenamiento, sobre cómo lanzaba al público la herramienta que habían desarrollado internamente para la gestión de su calendario, sobre una red social nueva con planteamientos diferentes… muchos productos, pero también mucho, muchísimos fracasos. Por mucho que uno de sus principios de innovación sea el conocido fail well, tanto fracaso y tanto abandono termina pasando factura, duele y condiciona a tus desarrolladores.

¿Cuál fue el último producto realmente exitoso que salió de la factoría de Google y que no fue una simple adquisición? Tal vez parezca anecdótico y el lanzamiento de nuevos productos no sea más que un indicador de los muchos que miden la innovación, pero mi impresión es que ese tipo de percepciones tienen cierta importancia. De acuerdo, la compañía supera el mítico billón de dólares de valoración bursátil, pero ¿lo hace realmente innovando, o simplemente dándole a la manivela de sus productos de siempre y mediante mejoras incrementales que el usuario en raras ocasiones percibe? ¿Cómo le está yendo a Google su tan estudiada estrategia de innovación?