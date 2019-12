Viviendo en el futuro, en Xataka

Javier Jiménez, de Xataka, se pasó por mi despacho hace unos días para hacerme una entrevista acerca de mi libro, «Viviendo en el futuro«, y ayer la publicó bajo el título «El futuro ya no es lo que era: Enrique Dans y lo que le pasa a la tecnología cuando se estrella con la realidad«.

El enfoque de la entrevista me gustó un montón: Javier se había leído el libro con muchísimo detalle, lo traía completamente lleno de banderitas y subrayados, muchísimas preguntas muy interesantes, y además, tenía claro mi punto de partida como persona que lleva tiempo investigando sobre los efectos de la tecnología. No fue realmente una entrevista, sino una conversación larga y muy enriquecedora, de las que te hacen pensar sobre el enfoque que das a los temas sobre los que investigas habitualmente. Su titular refleja muy bien las razones por las que escribí este libro: yo siempre he dicho que los libros salen cuando salen, que no soy capaz de estimar una fecha, sino que sientes que te tienes que poner con ellos cuando realmente encuentras que tienes suficiente material para analizar y compartir de una manera más «reposada» y sobre todo, más estructurada que en las entradas diarias en esta página.

En ese sentido, la evolución con respecto a mi primer libro, «Todo va a cambiar«, es bastante clara: si en aquel libro, hace unos diez años, analizada un contexto nuevo, una serie de nuevos actores importantes, y trataba de dar las razones por las que nuestro entorno iba a cambiar radicalmente (¡y vaya si cambió, en todos los sentidos!), en «Viviendo en el futuro» trato de analizar no solo lo que pasó en esos años, cómo el poder de las empresas tecnológicas creció hasta convertirse en algo que precisa de manera imperiosa ser regulado, en un contexto de futuro en el que el sistema antiguo ya no resulta operativo, y además, no existe ningún regulador supranacional como tal. Este contexto antiguo en el que los países compiten entre sí como entidades supuestamente soberanas en base a métricas absurdas es el que condiciona las medidas que podemos tomar para tratar de solucionar los problemas de la sociedad actual, desde una emergencia climática cada vez más evidente, hasta otros como la desigualdad o la pérdida de sentido de cada vez más trabajos sin que parezca que todos aquellos supuestos «puestos que no existían hace diez años y para los que había que prepararse» vengan a proporcionar ocupación a muchos segmentos de la población.

Cuando, como dice Javier, «la tecnología se estrella con la realidad», lo que ocurre no es que la tecnología se descubra como menos importante de lo que parecía, sino todo lo contrario. De lo que realmente nos damos cuenta es de que, a pesar de los cambios radicales que ha provocado la tecnología, seguimos organizándonos como sociedad de maneras que, ahora, resultan ineficientes, absurdas e incoherentes. Que podríamos reinterpretar las sociedades humanas de maneras que nos hiciesen muchísimo más felices, solucionasen muchos de nuestros problemas y tuviesen mucho más sentido, pero que no somos capaces de hacerlo, porque estamos anclados en el isomorfismo, en la supuesta necesidad de seguir tomando como leyes inamovibles criterios que no tendrían que serlo en absoluto. No puedo decirlo más claramente: nuestros problemas actuales no se solucionan emitiendo menos, poniendo fechas límite ni con ningún otro tipo de tiritas: solo se cambian reformando completamente nuestro sistema económico, reinterpretándolo en función de criterios para los que algún regulador internacional tendría que obtener unos acuerdos que, a día de hoy, se antojan imposibles.

Habrá que seguir esperando. La conclusión es clara: la tecnología no arregla nada, es solo una herramienta que se puede usar bien o mal. Los problemas los arreglan las personas, y sobre todo, su voluntad para cambiar las cosas.