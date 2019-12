La sociedad Blade Runner

Cuando termina el año en el que transcurría el escenario imaginado por Philip K. Dick en «Do Androids Dream of Electric Sheep?» que dio origen a la película Blade Runner, queda claro que quienes argumentaban que sus profecías no se habían cumplido «porque no había coches voladores» estaban quedándose con la parte más absurdamente superficial de la cuestión.

Facebook y Twitter identifican y cierran una red de perfiles pro-Trump que alcanzaba a 55 millones de cuentas, y cuyos perfiles estaban creados a partir de fotografías falsas generadas mediante redes generativas antagónicas (GANs) que se utilizaban para generar falsos ciudadanos norteamericanos, que compartían noticias y participaban constantemente en discusiones políticas. Una evolución con un mayor nivel de sofisticación en la creación de redes de desinformación que trata de evitar la forma más habitual de reconocer un perfil falso, el hacer una simple búsqueda de imágenes y demostrar que esa foto ha sido tomada de otro sitio, utilizando imágenes creadas específicamente para ese uso y que no tienen contrapartida en otro perfil o página.

El paralelismo con el argumento de Philip K. Dick es completamente evidente: robots cada vez más perfectos e indiscernibles de las personas de carne y hueso, hasta el punto que termina siendo preciso recurrir a tests cada vez más complejos para poder identificarlos como tales. El fraude, la desinformación y la proyección de influencia falsa en campañas electorales se vuelve no solo cada vez más habitual y ubicua, sino que se sofistica progresivamente para tomar un aspecto cada vez más genuino, para dar lugar a perfiles sociales falsos cada vez más creíbles, con fotografías originales creadas por algoritmos que representan a supuestos usuarios que nunca han existido, y que son manejados desde las oficinas de campaña para dar lugar a situaciones que permitan visualizar un fuerte apoyo a las tesis de un candidato. El tipo de trabajo que muchos atribuyeron a la inteligencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, ahora ya completamente «made in the US» e incorporado como una dinámica habitual en la campaña.

Uno de los candidatos recién llegados a la campaña, el demócrata Mike Bloomberg, ha creado su propia compañía tecnológica, Hawkfish, constituida discretamente, sin página web e integrada por ex-directivos con experiencia en Facebook y Foursquare, y presuntamente dedicada a proveerle de servicios de publicidad digital que incluyen la creación de contenido, el diseño de estrategias de posicionamiento de anuncios y el desarrollo de analíticas. Cada vez más, las campañas electorales son más implanteables sin una adecuada estrategia digital y de redes sociales, pero la línea que separa el uso lícito para hacer llegar el programa y las ideas del candidato a los ciudadanos, del uso ilícito que se dedica a generar escenarios falsos para simular una influencia inexistente mediante la difusión de noticias y perfiles falsos resulta cada vez más difícil de definir.

En el medio de todo el proceso, la calidad de una democracia que se deteriora de manera cada vez más aparente. En ausencia de más regulación que la propia que imponen las redes sociales, sin investigación seria por pate de las autoridades que determine y depure responsabilidades, y sin penalizaciones de ningún tipo para los candidatos que recurren a este tipo de esquemas completamente fraudulentos, lo único que parece intuirse es que algunos candidatos adulteran sus campañas hasta el límite y se benefician del hecho de que una parte significativa de la población sienta que está virtualmente rodeada por sus partidarios, generando falsos estados de opinión que, indudablemente, terminan por condicionar el voto. Estrategias populistas centradas en la manipulación del débil, del que es incapaz de separar lo real de lo ficticio, o del que lo intuye pero simplemente no quiere hacerlo.

¿Hasta qué punto están este tipo de estrategias coordinadas no genuinas manipulando las campañas y procesos electorales en democracias supuestamente consolidadas? Cuando queramos ponernos a averiguarlo, es posible que sea demasiado tarde para ello.