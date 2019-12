Historias de innovación: el nacimiento de Amazon Web Services

Un reportaje de lectura muy recomendable en MarketWatch, «How Amazon created AWS and changed technology forever«, reúne a un importante grupo de directivos de Amazon para rememorar la fase de desarrollo y lanzamiento de Amazon Web Services, un caso de innovación que habitualmente discuto en mis clases y que da mucho juego.

El caso de Amazon Web Services permite discutir muchos de los mitos que suelen adscribirse al concepto de diversificación relacionada, porque cuestiona hasta qué punto tenía relación la provisión de servicios de cloud computing con las habilidades de una empresa de comercioΩ electrónico. Hablamos, en realidad, de una compañía que buscaba una solución para sus propios procesos y su fortísimo crecimiento, pero que termina, en el curso de esa búsqueda, generando un servicio tan competitivo, que ve toda la lógica del mundo en redimensionarlo completamente y abrirlo a terceros para que lo utilicen, como previamente había hecho con otros productos como la logística de almacenes. Resulta curioso pensar que algunos de los productos que hoy Amazon ofrece a terceros, como el espacio de almacén, es algo que originalmente nunca quiso tener, porque en la idea original de Bezos no estaba el almacenar mercancía, sino en enviarla directamente desde sus proveedores. Ya que replanteas tu estrategia y te ves obligado a construir almacenes, constrúyelos de tal manera que puedas plantearte ofrecer servicios de plataforma y agregador logístico a terceros, porque eso hará que tus almacenes siempre estén en el auténtico «estado del arte».

Poner a terceros externos como benchmark de calidad es una estrategia muy interesante. Cuando desarrollas productos y servicios internamente, pensar en ellos como si fuesen a ser ofrecidos a terceros es una forma de prepararlos para que sean necesariamente muy competitivos, porque en el uso interno, en muchas ocasiones, aceptamos estándares que no necesariamente serían competitivos en un hipotético mercado abierto en el que nos vemos obligados a competir con otras ofertas de otros competidores. El mismo planteamiento nos ayuda cuando resulta necesario mantener el servicio competitivo en un mercado que evoluciona rápidamente: la llegada de Amazon Web Services supuso una revolución que dio origen al cloud computing como lo conocemos ahora y a la idea de infraestructuras «chicle» que permitían el pago en función del uso real – obviamente, Amazon no «inventó» como tal el cloud computing, pero sí le dio la dimensión de servicio ubicuo que hoy conocemos – y que a día de hoy siga liderando ese mercado tiene mucho que ver con esa idea de diseño de un producto competitivo para el uso de la propia compañía, cuyas demandas estaban muy por encima de las del cliente medio en su momento.

Ahora, Amazon Web Services, que sigue siendo el líder en su segmento, se ha convertido en protagonista de una demanda al hilo de la concesión de un importante contrato gubernamental norteamericano, Joint Enterprise Defense Infrastructure o JEDI, a Microsoft. Según Amazon, que la administración norteamericana haya optado por Microsoft en lugar de Amazon en un contrato que representa un desarrollo de infraestructura de más de diez mil millones de dólares no responde a las características técnicas o competitivas de ambas compañías y de sus ofertas, sino a las preferencias personales del presidente Donald Trump, empeñado desde el principio de su mandato en atacar a la compañía y a su líder, al que percibe y trata como a un oponente político. El presidente ha tratado de perjudicar directamente a la compañía en varias ocasiones, desde presionando al servicio de correos para que le suba las tarifas, hasta acusándola públicamente de evasión fiscal, un episodio en el que, además, las medidas de Trump terminaron favoreciendo las políticas fiscales de la compañía.

De vender todo tipo de productos, a convertirte en un líder en cloud computing y pelearte con tu gobierno porque estimas que no ha elegido bien. Las vueltas que da la vida gracias a la innovación…

This post is also available in English on my Medium page, «Innovation stories: the birth of Amazon Web Services«